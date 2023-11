Torcedores do Boca são contidos pela PM nos arredores do Maracanã | A TARDE

Torcedores do Boca Juniors, da Argentina, tentaram invadir as áreas de acesso do Maracanã com ingressos irregulares e foram reprimidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. O clube enfrenta o Fluminense às 17h deste sábado, 4, pela final da Libertadores da América. Segundo informações, a confusão aconteceu pouco antes das 14h.

“Já nos acessos ao Maracanã, um grupo de torcedores argentinos tentaram entrar no estádio com ingressos que não estão de acordo com o regulamento do campeonato. Com o impedimento do acesso, o grupo de torcedor forçou a entrada”, disse a PM do Rio de Janeiro.

Com o objetivo de tentar evitar a confusão aos arredores do Maracanã, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e da Força Nacional foram enviadas para a capital fluminense. Nos últimos dias, torcedores de Fluminense e Boca Juniors protagonizaram cenas de violência em diferentes pontos do Rio de Janeiro.

Também neste sábado, membros das torcidas dos clubes envolvidos na final entraram em confronto no metrô do Rio de Janeiro. Segundo informações, os dois lados teriam atirado garrafas uns contra os outros. Policiais do 5° BPM (Praça da Harmonia) foram acionados.

A partida entre brasileiros e argentinos será definida em jogo único. Quem vencer, fica com o tão sonhado título da principal competição do futebol Sul-Americano. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.