Torcedores do Vasco realizam ataque com bombas em São Januário

Após ser goleado por 4 a 1 pelo Flamengo no clássico carioca válido pelo Brasileirão, membros de torcidas organizadas do Vasco da Gama usaram da violência para protestar contra a má fase. O alvo foi o estádio de São Januário, que foi atacado com bombas, garrafas de vidro e pedradas.

Nas imagens que foram compartilhadas nas redes sociais, a entrada social de São Januário, que fica na Zona Norte do Rio, foi bombardeada pelos vândalos que agiram sem serem incomodados. Durante o ataque, o muro do estádio foi pichado com a frase "time frouxo". Em nota enviada a imprensa, o Vasco comunica que já acionou as polícias para identificar os criminosos.

"O Vasco da Gama lamenta profundamente a depredação do Estádio de São Januário na noite da última segunda-feira (05/06). O clube compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os cruzmaltinos seja destruído. O Vasco já acionou as autoridades para evitar que episódios como esse voltem a se repetir e que os culpados sejam identificados", publicou o clube.

Recebi mais um vídeo de agora do pessoal protestando em São Januário. pic.twitter.com/W0UuFGwqVt — Cavalinho do Vasco ✠ (@cavalinhovasco) June 6, 2023

Durante o jogo no Maracanã, torcedores do Vasco protestaram de maneira pacífica chamando o time de "sem vergonha" e ao pedir a saída do técnico Maurício Barbieri, que por enquanto, segue mantido no comando do time. No intervalo, os protestos foram direcionados aos jogadores e comissão técnica, no setor Sul inferior do estádio.

Na zona de rebaixamento, Vasco é o penúltimo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos ganhos e nove jogos disputados. Já o Flamengo encostou no G-4 e ocupa o quinto lugar com 16 pontos conquistados.