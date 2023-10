Tratativas são iniciadas e Tite pode treinar o Flamengo em 2024

Com a perda do título da Copa do Brasil, a situação do técnico argentino Jorge Sampaoli se tornou insustentável no Flamengo. Com vínculo até o fim desse ano, ele não permanecerá no clube carioca em 2024. Com isso, o nome Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira, já ganha força no Ninho do Urubu.

Após sua saída do comando do time canarinho, Tite não assumiu nenhuma equipe. Apesar das propostas, ele tem como meta começar sua carreira no comando de um clube na Europa. De acordo com o site ge.globo, o treinador se mostra disposto a assumir um clube brasileiro. Caso aceite trabalhar no Rubro-Negro, seria a partir de 2024. Ainda segundo a publicação, intermediários começaram as movimentações para definir plano de carreira e salários.

Rodolfo Landim, presidente do clube, tem um sentimento de desconfiança sobre o trabalho de Tite. Para ele, o treinador não tem identificação com o Flamengo, contudo não demonstrou resistências em relação a uma possível chegada. Landim não só foi o principal responsável pela contratação de Jorge Sampaoli, como é quem o sustenta no cargo, apesar das inúmeras pressões.

O episódio do soco do preparador físico Pablo Fernandez no atacante Pedro, após a vitória por 2 a 1 contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, foi o estopim para a relação de Sampaoli ficar estremecida. De acordo com os bastidores do clube, aquela era a ocasião perfeita para a demissão do argentino e sua comissão.