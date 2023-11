Travessia Mar Grande-Salvador volta a acontecer neste domingo | A TARDE

O amante da natação vai ter um presente e tanto amanhã, já que a capital baiana receberá a tradicional travessia Mar Grande-Salvador, que não acontecia desde 2016. A disputa conta com atletas de todo o país e tem a largada marcada para as 8h, em Vera Cruz.

A travessia é uma das mais importantes competições de natação do Brasil e já reuniu grandes nomes do esporte, como Allan do Carmo e Ana Marcela. A prova tem 12 quilômetros de extensão e é considerada um desafio tremendo de resistência e força.

A realização da travessia a nado é uma importante oportunidade para os atletas mostrarem seu talento e para a população de Salvador prestigiar um evento esportivo de grande porte. O evento é realizado pelo Grupo A TARDE desde o seu início, em 1955, e esta edição, a 53°, tem a parceria da Viramundo, com produção da Ambiance Esporte e Eventos.

Guia do atleta

O jornal A TARDE conversou com Bruno Riella, que já participou como competidor em nove oportunidades e, portanto, está muito familiarizado com o desafio. No entanto, como diretor da Ambience Esporte e Eventos, dessa vez Bruno está responsável apenas pela organização da travessia.

O horário estabelecido para a largada já está definido há um bom tempo, mas surge a dúvida sobre quanto tempo de antecedência cada competidor deve chegar para poder participar da prova sem nenhum eventual contratempo. Essa foi uma das questões abordadas por Riella em entrevista.

“A largada é às 8h, mas a marcação é das 6h40 às 7h30. Nesse horário os barcos devem se afastar da praia e se posicionar para depois do farol. Importante dizer: os dois gêneros vão largar juntos, tanto masculino quanto feminino”, disse o diretor.

Por ser um dia histórico e muito importante para os atletas de natação do Brasil, com um toque especial para a comunidade baiana, a travessia contribuiu muito para a formação de atletas de alto nível, o que atraiu vários inscritos à prova. Segundo levantamento da organização do evento, são esperados 126 atletas neste ano.

Quem não é muito experiente e tem dúvida sobre o tempo que vai levar para concluir a prova, dá para ter uma noção com base nos nadadores mais experientes que há muito tempo fazem a travessia. Jader Andrade já tem mais de oito travessias no currículo e diz que, mesmo assim, não é tão simples especular sobre tempo por causa do fatores naturais. A correnteza pode ajudar ou complicar muito o desempenho do competidor mais acostumado com nado em mar aberto.

“O tempo médio de percurso, em estimativa, é de duas horas para os primeiros colocados. Mas é difícil estabelecer um padrão justamente por conta da maré. Eu, por exemplo, já fiz o percurso em 3h20min, mas também já fiz em 1h45”, disse o nadador que, nesta edição, estará na equipe de segurança pela Salvamar.

Organização da segurança

Entre os 126 atletas confirmados, logicamente há aqueles que estão mais acostumados e também quem fará a prova pela primeira vez, o que é muito mais desafiador. O que pode tranquilizar quem está um pouco nervoso pela novidade é saber que a organização estabeleceu que seus diretores de segurança estarão em embarcações, acompanhando o trajeto do início ao fim.

“Nossa maior preocupação é a largada, que será sonora. Nela, os atletas nadarão em direção ao farol de Mar Grande, e nesse momento as embarcações irão achar seus atletas. Um funil de barcos estará no local onde os nadadores irão passar para se guiar. Quando passarem pelo corredor, o guia no barco encontra o competidor. Nessa parte, vamos ter cautela e não deixaremos nenhum barco passar para a área onde os nadadores passarão”, disse Jader Andrade, diretor de segurança.

Os atletas devem estar atentos também em relação ao seu guia – em serem, acima de tudo, facilmente identificados por eles. A direção de segurança vai dar auxílio nesse sentido, já que cada competidor terá, além da numeração de corpo, também a numeração na embarcação, com uma placa que dê maior visibilidade para o atleta e também para a equipe de segurança fazer o monitoramento de cada um.

É importante ressaltar que deve ser respeitada a distância de dois metros do barco para o atleta – sobretudo as embarcações que são motorizadas e podem causar sinistros. A Salvamar terá equipe na entrada do Porto da Barra, com cerca de 8 a 10 salva-vidas em pranchões a postos para guiar quem precisar.

“Apesar de toda segurança que pregamos, a cerca de 200 metros da chegada o guia nos barcos não mais vai poder acompanhar os atletas. A partir daí, os salva-vidas assumem o papel e coordenam os participantes até o funil, até a parte da areia, na chegada. É assim que trabalharemos”, acrescentou Jader.