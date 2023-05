Treinador do Manchester United comenta possível contratação de Neymar

Em coletiva na manhã desta quarta-feira,24, o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, respondeu os rumores de que o atacante brasileiro Neymar possa chegar ao clube inglês para a próxima temporada. Sem afirmar ou negar, o treinador holandês fez mistério sobre a possibilidade.

"Quando tivermos novidades, contaremos a vocês", disse o treinador holandês ao ser questionado sobre o camisa 10 da Seleção Brasileira

Nas últimas semanas aumentaram as especulações sobre uma possível saída de Neymar do PSG. Torcedores protestaram em frente a casa do brasileiro, exigindo a sua saída do clube francês, e a imprensa internacional garante que o clube quer negociá-lo.

De acordo com o jornal francês "L'equipe", o Manchester United iniciou as conversas com o PSG e saiu na frente de outros clubes para ter Neymar, que também já vê uma saída do clube com bons olhos. Outros cotados para contratar o Brasileiro, em meio a um grande investimento, são Chelsea e Newcastle, ambos também da Inglaterra.

O Manchester United está em processo de venda e uma das possibilidades é que o comprador seja o xeque catari Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente do QIB (sigla do nome do Banco do Catar, em inglês).

Al Thani quer o brasileiro no Manchester United. Neymar tem multa rescisória de 250 milhões de euros. Porém, o xeque faz parte da família real do Catar, que por sua vez controla o PSG. Logo, o valor da multa poderia ser negociado sem muitos problemas entre os dirigentes dos clubes.