TUI se junta à torcida do Brasil na Copa do Mundo e Bamor fica de fora

A Seleção Brasileira contará com uma ajuda rubro-negra na busca pelo hexacampeonato na Copa do Mundo 2026. Principal grupo de apoio ao Vitória, a Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI) vai se juntar ao Movimento Verde e Amarelo no Mundial ao lado de várias outras torcidas organizadas do Brasil.

Nomes tradicionais como a Raça Rubro-Negra, (Flamengo), Young Flu (Fluminense), Força Jovem (Vasco), Máfia Azul (Cruzeiro) e Galoucura (Atlético-MG) também foram confirmados nesta segunda-feira, 4. O Portal A TARDE apurou que a Bamor, principal grupo de torcedores do Bahia, não foi convidada até a publicação desta matéria.

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"O MVA tá FECHADAÇO com todas as torcidas organizadas do Brasil pra geral somar nossas forças por algo maior, a SELEÇÃO BRASILEIRA! No nosso Comitê de Torcida, temos representantes da Império Alviverde, Galoucura, Raça rubro-Negra, Gaviões da Fiel, Ceará Chopp, Fiel Macabra, Independente e Pavilhão nove do Corinthians, e agora chegam para somar todas as principais torcidas organizadas do Brasil", diz comunicado do Movimento Verde Amarelo em seu perfil no Instagram.

Torcida Organizada da Seleção Brasileira?

O Movimento Verde Amarelo ganhou notoriedade na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando uma canção que enaltece os cinco títulos mundiais e cada um de seus protagonistas viralizou na internet. O hit chiclete "Brasil Olê, Olê, Olê" empolgou torcedores durante a competição, popularizando o nome da turma entre os brasileiros.

Desde então, a torcida organizada é o principal grupo de apoio da Seleção Brasileira, participando também de outras modalidades, especialmente durante os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Todas as torcidas organizadas confirmadas pelo Movimento Verde e Amarelo