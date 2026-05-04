RUMO AO HEXA
TUI se junta à torcida do Brasil na Copa do Mundo e Bamor fica de fora
Grupo de apoio ao Vitória garante presença no comitê de torcidas da Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira contará com uma ajuda rubro-negra na busca pelo hexacampeonato na Copa do Mundo 2026. Principal grupo de apoio ao Vitória, a Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI) vai se juntar ao Movimento Verde e Amarelo no Mundial ao lado de várias outras torcidas organizadas do Brasil.
Nomes tradicionais como a Raça Rubro-Negra, (Flamengo), Young Flu (Fluminense), Força Jovem (Vasco), Máfia Azul (Cruzeiro) e Galoucura (Atlético-MG) também foram confirmados nesta segunda-feira, 4. O Portal A TARDE apurou que a Bamor, principal grupo de torcedores do Bahia, não foi convidada até a publicação desta matéria.
"O MVA tá FECHADAÇO com todas as torcidas organizadas do Brasil pra geral somar nossas forças por algo maior, a SELEÇÃO BRASILEIRA! No nosso Comitê de Torcida, temos representantes da Império Alviverde, Galoucura, Raça rubro-Negra, Gaviões da Fiel, Ceará Chopp, Fiel Macabra, Independente e Pavilhão nove do Corinthians, e agora chegam para somar todas as principais torcidas organizadas do Brasil", diz comunicado do Movimento Verde Amarelo em seu perfil no Instagram.
Torcida Organizada da Seleção Brasileira?
O Movimento Verde Amarelo ganhou notoriedade na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando uma canção que enaltece os cinco títulos mundiais e cada um de seus protagonistas viralizou na internet. O hit chiclete "Brasil Olê, Olê, Olê" empolgou torcedores durante a competição, popularizando o nome da turma entre os brasileiros.
Desde então, a torcida organizada é o principal grupo de apoio da Seleção Brasileira, participando também de outras modalidades, especialmente durante os Jogos Olímpicos Paris 2024.
Todas as torcidas organizadas confirmadas pelo Movimento Verde e Amarelo
- Fanáticos (Athletico)
- Raça Rubro-Negra (Flamengo)
- Young Flu (Fluminense)
- Bravo 52 (Fluminense)
- Fúria Jovem (Botafogo)
- Força Jovem (Vasco)
- Máfia Azul (Cruzeiro)
- Galoucura (Atlético-MG)
- Camisa 12 (Internacional)
- Guarda Popular (Internacional)
- Geral (Grêmio)
- Cearamor (Ceará)
- Esquadrão Vilanovense (Vila Nova)
- Falange Azul (Londrina)
- Dragões (Atlético-GO)
- Torcida Jovem (Sport)
- Fúria Jovem (Manaus)
- Torcida Jovem (Santos)
- Mancha Alviverde (Palmeiras)
- Independente (São Paulo)
- Dragões da Real (São Paulo)
- Gaviões da Fiel (Corinthians)
- Fiel Macabra (Corinthians)
- Estopim da Fiel (Corinthians)
- Camisa 12 (Corinthians)
- Os Imbatíveis (Vitória)
- Força Jovem Goiás (Goiás)
- Remoçada (Remo)
- Leões da Fabulosa (Portuguesa)
- Fúria Independente do Guarani (Guarani)
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