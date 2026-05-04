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RUMO AO HEXA

TUI se junta à torcida do Brasil na Copa do Mundo e Bamor fica de fora

Grupo de apoio ao Vitória garante presença no comitê de torcidas da Seleção Brasileira

Lucas Vilas Boas
Por

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Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A Seleção Brasileira contará com uma ajuda rubro-negra na busca pelo hexacampeonato na Copa do Mundo 2026. Principal grupo de apoio ao Vitória, a Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI) vai se juntar ao Movimento Verde e Amarelo no Mundial ao lado de várias outras torcidas organizadas do Brasil.

Nomes tradicionais como a Raça Rubro-Negra, (Flamengo), Young Flu (Fluminense), Força Jovem (Vasco), Máfia Azul (Cruzeiro) e Galoucura (Atlético-MG) também foram confirmados nesta segunda-feira, 4. O Portal A TARDE apurou que a Bamor, principal grupo de torcedores do Bahia, não foi convidada até a publicação desta matéria.

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"O MVA tá FECHADAÇO com todas as torcidas organizadas do Brasil pra geral somar nossas forças por algo maior, a SELEÇÃO BRASILEIRA! No nosso Comitê de Torcida, temos representantes da Império Alviverde, Galoucura, Raça rubro-Negra, Gaviões da Fiel, Ceará Chopp, Fiel Macabra, Independente e Pavilhão nove do Corinthians, e agora chegam para somar todas as principais torcidas organizadas do Brasil", diz comunicado do Movimento Verde Amarelo em seu perfil no Instagram.

Torcida Organizada da Seleção Brasileira?

O Movimento Verde Amarelo ganhou notoriedade na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando uma canção que enaltece os cinco títulos mundiais e cada um de seus protagonistas viralizou na internet. O hit chiclete "Brasil Olê, Olê, Olê" empolgou torcedores durante a competição, popularizando o nome da turma entre os brasileiros.

Desde então, a torcida organizada é o principal grupo de apoio da Seleção Brasileira, participando também de outras modalidades, especialmente durante os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Todas as torcidas organizadas confirmadas pelo Movimento Verde e Amarelo

  • Fanáticos (Athletico)
  • Raça Rubro-Negra (Flamengo)
  • Young Flu (Fluminense)
  • Bravo 52 (Fluminense)
  • Fúria Jovem (Botafogo)
  • Força Jovem (Vasco)
  • Máfia Azul (Cruzeiro)
  • Galoucura (Atlético-MG)
  • Camisa 12 (Internacional)
  • Guarda Popular (Internacional)
  • Geral (Grêmio)
  • Cearamor (Ceará)
  • Esquadrão Vilanovense (Vila Nova)
  • Falange Azul (Londrina)
  • Dragões (Atlético-GO)
  • Torcida Jovem (Sport)
  • Fúria Jovem (Manaus)
  • Torcida Jovem (Santos)
  • Mancha Alviverde (Palmeiras)
  • Independente (São Paulo)
  • Dragões da Real (São Paulo)
  • Gaviões da Fiel (Corinthians)
  • Fiel Macabra (Corinthians)
  • Estopim da Fiel (Corinthians)
  • Camisa 12 (Corinthians)
  • Os Imbatíveis (Vitória)
  • Força Jovem Goiás (Goiás)
  • Remoçada (Remo)
  • Leões da Fabulosa (Portuguesa)
  • Fúria Independente do Guarani (Guarani)
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Um post compartilhado por Movimento Verde Amarelo (MVA) (@movimentoverdeamarelo)

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