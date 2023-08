TV espanhola divulga primeira imagem de Daniel Alves após prisão

A emissora de televisão espanhola Antena 3 divulgou nesta quinta-feira, 20, as primeiras imagens de Daniel Alves após sua prisão, há seis meses, sob a acusação de ter estuprado uma mulher de 23 anos de idade em uma boate de Barcelona.

Na imagem, é possível ver o jogador baiano, ídolo histórico do Barcelona, sentado perante o juiz de instrução do caso durante o depoimento realizado no dia 17 de abril. Na ocasião, Daniel deu uma nova versão sobre o ocorrido à Justiça, diferentemente do que contou quando foi preso.

O atleta de 40 anos admitiu que teve relações sexuais com a denunciante, mas negou o estupro e alegou que houve consentimento no ato. Ele disse, ainda, que havia mentido para esconder a infidelidade da mulher, a empresária e modelo espanhola Joana Sanz. O casal está em processo de divórcio.

Daniel aparece na imagem da Antena 3 sentado, diante de um microfone, aparentemente com algemas nos punhos, mas com as pernas livres. O jogador também parece mais magro e de cabelo cortado, ao lado de dois seguranças. A foto, porém, não tem tanta qualidade.