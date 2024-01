"Um dia eu esperava estar aqui", diz Dorival Jr em apresentação | A TARDE

Dorival Júnior foi apresentado como novo treinador da seleção brasileira nesta quinta-feira, 11, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e já fez a sua primeira grande promessa: reconquistar o carinho do povo brasileiro pela Seleção. O técnico de 61 anos fez um convite ao torcedor para apoiar o Brasil e prometeu que a Canarinho será do povo.

“Quero fazer minha primeira convocação ao torcedor brasileiro. Que ele posse voltar a viver a seleção. Que ele acredite um pouco mais na sua seleção. Precisamos dar o nosso melhor para termos uma seleção que passe credibilidade para todos nós. Então, eu peço de coração: que o torcedor volte a participar do dia a dia da seleção e vivencie a seleção como sempre viveu”, disse inicialmente o treinador canarinho.

"Eu estou muito emocionado. Eu nunca planejei minha vida, mas um dia eu esperava estar aqui. Vi muitas entrevistas de meus ex-treinadores e amigos. Um dia eu imaginava estar sentado aqui representando o povo brasileiro como treinador da sua equipe. Pra mim, tem sido dias importantes. mas a nossa realidade é outra, e a partir de segunda-feira tenho certeza que o presidente já vai me cobrar", completou.

Dorival quer uma mudança emocional. Para ele, a seleção brasileira precisa voltar a causar impacto nos jogadores e eles voltarem a entender o que é representar a única seleção pentacampeã mundial.

“Não é uma mudança de nomes, o que vem acontecendo em relação à seleção que jogamos a ´última Copa. É uma mudança emocional, postural. O atleta tem que entender que está vestindo uma camisa muito pesada, respeitada pelo mundo todo. Ele tem que ter essa consciência. Vamos tentar ao máximo reverter toda essa situação e encontremos o caminho que a seleção brasileira sempre apresentou”, destacou.

A relação de Dorival Júnior com Neymar também foi um dos temas. Quando dirigia o Santos em 2010, nas conquistas do Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, uma discussão com o atacante por uma cobrança de pênalti ficou marcada. Isso resultou na demissão do comandante. O treinador elogiou o camisa 10 e disse não ter problemas.

“Não tenho problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação cresceu de algo que não esperávamos. Depois daquela partida nós já estávamos falando. A diretoria do Santos tomou uma posição e eu respeitei. Apenas isso. Nunca tive nenhum tipo de problema com o atleta. Ao contrário, todas as vezes que nos encontramos sempre foi de uma maneira positiva”.

“Temos que entender que hoje ele é um dos três melhores jogadores do mundo nesse momento. Nós temos que aproveitá-lo. O Neymar é um jogador muito importante", completou.

O contrato de Dorival Júnior com a seleção brasileira é válido até dezembro de 2026. Além dele, Lucas Silvestre e Pedro Sotero (auxiliares técnicos) e Celso Rezende (preparador físico) serão os novos componentes da comissão técnica. Os primeiros desafios do novo treinador serão em março, quando o Brasil enfrenta a Inglaterra e a Espanha, nos dias 23 de 26, respectivamente.