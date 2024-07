Uruguai atropela Bolívia e encaminha vaga nas quartas da Copa América

Darwin Nunez comemora o segundo gol na goleada por 5 a 0 diante a Bolívia - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O Uruguai encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa América ao golear a Bolívia por 5 a 0 nesta quinta-feira, 27, em East Rutherford (Nova Jersey), pela segunda rodada do Grupo C.

Facundo Pellistri (8'), Darwin Núñez (21), Maximiliano Araújo (77'), Federico Valverde (81') e Rodrigo Bentancur (89') marcaram os gols da 'Celeste' na partida.

Mais cedo, em Atlanta, o Panamá surpreendeu e venceu os Estados Unidos por 2 a 1 de virada.

Com estes resultados, a seleção uruguaia lidera a chave com seis pontos e saldo de gols de +7. Estados Unidos e Panamá têm três pontos cada, mas os americanos levam vantagem no saldo (+1 contra -1). A Bolívia, que ainda não pontuou, é lanterna.

"É difícil explicar derrotas assim", disse o técnico da seleção boliviana, o brasileiro Antônio Carlos Zago. "É uma derrota muito dolorosa, mas não podemos abaixar a cabeça nem desistir", acrescentou.

A definição do grupo sairá em jogos simultâneos na próxima segunda-feira, com o Uruguai enfrentando os Estados Unidos em Kansas City e o Panamá encarando a Bolívia em Orlando.

Pressão uruguaia

Desde o pontapé inicial, o Uruguai pressionou e o primeiro aviso foi de Darwin Núñez, em uma cabeçada que tirou tinta da trave logo aos dois minutos no MetLife Stadium.

Mas quem não perdoou foi Pallistri, que abriu o placar pouco depois, ao aproveitar bola escorada por Ronald Araújo, após cobrança de falta de Nicolás de la Cruz.

"O Uruguai está mostrando jogo após jogo o que quer, qual é a motivação desses 26 jogadores, de todo o povo uruguaio, e acho que estamos no caminho certo", destacou após a partida o autor do primeiro gol da 'Celeste'.

Encurralada, a Bolívia não conseguia sair da pressão uruguaia e o goleiro Guillermo Viscarra começou a se destacar, salvando a equipe em várias situações de perigo.

No entanto, era questão de tempo e paciência para que a resistência do goleiro boliviano caísse. Núñez fez o segundo da 'Celeste' em um contra-ataque perfeito, batendo forte de perna esquerda para chegar a dez gols nos últimos sete jogos pela seleção.

| Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Suárez estreia

O Uruguai foi para o intervalo depois de 45 minutos praticamente perfeitos, jogando no campo de ataque e criando uma chance atrás da outra.

No segundo tempo o ritmo diminuiu, mas o panorama do jogo não mudou. A desvantagem no placar obrigou a seleção boliviana a sair mais, e a resposta uruguaia foi ocupar os espaços que ficaram expostos nas laterais, um prato cheio para a velocidade de Pellistri e Darwin.

Assim saiu o terceiro gol, com Maxi Araújo aproveitando belo passe de De La Cruz. E Valverde marcou o quarto após uma jogada coletiva com Pellistri.

Com o jogo resolvido, os torcedores começaram a pedir a entrada de Luis Suárez, e o técnico Marcelo Bielsa atendeu colocando o 'Pistolero' em campo para fazer sua estreia nesta Copa América.

Porém a cereja do bolo acabou não sendo a presença de Suárez, mas sim o gol nos minutos finais de Betancur, que subiu na segunda trave para cabecear bola levantada na área pelo meia Georgian De Arrascaeta.