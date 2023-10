Usando camisa de Vini Jr, criança é alvo de injuria racial em clássico

Sofrendo diversos casos de racismo desde que chegou ao Real Madrid, Vinícius Junior, dentro de campo, sempre demostrou a sua luta a favor de pautas antirracistas, pelo desempenho mostrado, conseguiu diversos fãs pelo caminho, entre eles, crianças e jovens. Neste contexto, no último domingo, no confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid, uma criança de 8 anos sofreu insultos por vestir a camisa e o número do jogador brasileiro, escutando frases como "Vikingo não"; "Saia daqui ou vamos m4tar essa criança de m3rd4".

A situação foi notificada pela tia da criança, que a acompanhava ao estádio e após a revolta na situação, divulgou o ocorrido em uma rádio espanhola. Após sofrer os xingamento, a garota saiu traumatizada do jogo e, atualmente, se recusa a ir novamente ao estádio.

“Eles começaram a cantar ‘Vikingo, não’, ‘macaco’ , ‘preta de m*rda’. No começo, eu juro que não sabíamos que era por nossa causa. Até que um garoto veio até mim e me bateu no braço. ‘Saia daqui ou vamos matar a p*ta da garota’. Aí olhei em volta e vi um monte de gente, uma multidão muito grande de gente apontando para a menina, insultando a menina, cantando para a menina”, afirmou a tia da criança.

Além de divulgar o crime na imprensa, a situação também seguiu como queixa para à policia local. A Liga Espanhola também denunciou o caso ao Ministério Público.