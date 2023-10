Vasco derrota América em BH e empurra Bahia para zona de rebaixamento

O Vasco foi até Belo Horizonte (MG) para enfrentar o América no estádio Independência, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira,25. O time carioca bateu o mineiro por 1 a 0 com gol marcado por Jair aos 45 minutos do segundo tempo.

O Coelho fez um bom primeiro tempo e finalizou 13 vezes contra a meta vascaína contra nenhuma do time comandado Ramón Díaz. No fim da etapa inicial, Maidana foi expulso, e a equipe carioca aproveitou a vantagem numérica no segundo tempo, com 15 chutes a gol, contra quatro do América.



Com a vitória, o Vasco saiu da zona de rebaixamento após 18 rodadas e empurrou o Bahia para a zona com 25 pontos somados. O cruz-maltino atingiu os 26 pontos e ganhou três posições na tabela: pulou de 18º para 15º. O América se manteve na 19ª colocação, com apenas 17 pontos.



Fora da zona, o Vasco enfrentará o Santos no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Já o América vai buscar a recuperação no clássico contra o Cruzeiro, também às 16h de domingo, no Mineirão.