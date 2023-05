Verstappen faz a pole position do GP de Mônaco de F1

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 ao marcar o melhor tempo no treino classificatório deste sábado, 27, à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), segundo colocado.

A segunda fila será formada pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari), em terceiro, e pelo francês Esteban Ocon (Alpine), quarto.

Para Verstappen, atual bicampeão mundial e líder do campeonato de pilotos nesta temporada, esta será sua quarta pole em 2023, entre seis possíveis, e a primeira de sua carreira em Mônaco.

As posições do grid de largada são especialmente importantes no estreito circuito de rua do Principado, onde as ultrapassagens de corrida são mais difíceis.

Verstappen vai tentar sua segunda vitória no GP de Mônaco, depois de ter vencido em 2021. No ano passado, o vencedor foi seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez.

No treino classificatório deste sábado, Pérez, que disputa a liderança do Mundial de F1 com o holandês, bateu no Q1 e terá que largar no final do grid.

-- Grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1:

.Primeira fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

.Segunda fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Alpine)

.Terceira fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

.Quarta fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

George Russell (GBR/Mercedes)

.Quinta fila:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

.Sexta fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull)

.Sétima fila:

Alex Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

.Oitava fila:

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari )

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

.Nona fila:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Nico Hulkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

.Décima fila:

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

Sergio Perez (MEX/Red Bull)