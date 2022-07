Verstappen garante pole na corrida sprint de sábado no GP da Áustria

O holandês Max Verstappen (Red Bull) largará na liderança neste sábado, 9, na corrida sprint, que vai definir a ordem do grid de largada para o GP da Áustria de Fórmula 1 de domingo, 10, tendo estabelecido o melhor tempo na classificação desta sexta-feira.

O atual campeão mundial e líder da classificação geral da temporada, superou as duas Ferraris na sessão classificatória desta sexta, à frente do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz Jr, segundo e terceiro respectivamente.

As duas Mercedes, de Lewis Hamilton e George Russell, saíram da pista na terceira e última sessão de treinos: Russell vai largar na corrida sprint em quinto lugar e Hamilton em décimo.

O Grande Prêmio da Áustria, cuja corrida principal acontece no domingo, é o segundo de três eventos desta temporada a ocorrer com um formato introduzido na temporada passada. Este sistema já foi utilizado no Grande Prêmio Emilia-Romagna, em abril, no circuito de Imola.

A quarta posição do grid da corrida sprint seria ocupada pelo mexicano Sergio Pérez, atual vice-líder do Mundial de Pilotos e companheiro de equipe de Verstappen. No entanto, o piloto de Guadalajara teve seus tempos do Q3 anulados por ultrapassar os limites da pista no Q2, e após a penalidade largará no sábado em décimo terceiro lugar.

O veterano espanhol Fernando Alonso (Alpine) terminou em nono na classificação desta sexta-feira.

Grid de largada da corrida sprint deste sábado:



1º Max Verstappen (HOL/Red Bull)



2º Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3º Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)



4º George Russell (GBR/Mercedes)

5º Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)



6º Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

7º Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)



8º Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

9º Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

10º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull)

11º Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)



12º Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

13º Sergio Pérez (MEX/Red Bull)



14º Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

15º Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)



16º Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

17º Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)



18º Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)

19º Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)



20º Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

*Q3 de Sergio Perez foi anulado