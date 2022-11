Verstappen vence última corrida do ano em Abu Dhabi

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), bicampeão do mundo, encerrou uma temporada da Fórmula 1 que dominou amplamente com mais uma vitória neste domingo, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, última corrida do ano, chegando à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que garantiu o vice-campeonato.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que chegou em terceiro no circuito de Yas Marina, terminou o campeonato em terceiro. A Ferrari conseguiu garantir também a segunda colocação no campeonato de construtores, vencido pela Red Bull. Esta 22ª etapa da temporada, foi também o último GP do tetracampeão mundial Sebastian Vettell (Aston Martin).