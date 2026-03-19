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TORÇÃO SEVERA

VÍDEO: jogador do Grêmio sofre lesão terrível contra o Vitória

Lateral do clube gaúcho sofreu uma torção severa no pé direito

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

19/03/2026 - 20:53 h | Atualizada em 19/03/2026 - 21:04

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Marlon, lateral-esquerdo do Grêmio
Marlon, lateral-esquerdo do Grêmio -

Um terrível acidente marcou o jogo entre Grêmio e Vitória, na noite desta quinta-feira, 19, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Após dividida com o atacante Erick, do Rubro-Negro, o lateral-esquerdo Marlon caiu por cima do próprio pé direito e torceu o tornozelo de forma severa.

Por se tratar de um lance de alta gravidade, é possível ver a comoção dos jogadores que estavam perto da jogada. O próprio Erick, envolvido no lance, jogou as mãos a cabeça, enquanto o companheiro Willian chorou enquanto ocorria o atendimento no gramado.

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O Vitória se pronunciou nas redes sociais e se solidarizou com Marlon, destacando que "o futebol é feito de respeito e cuidado com quem está em campo.

"Toda a nossa solidariedade ao Marlon após o lance de agora há pouco. O futebol é feito de disputa, mas acima de tudo de respeito e cuidado com quem está em campo. Desejamos muita força e uma pronta recuperação. Que você possa se recuperar bem e voltar aos gramados o quanto antes. Estamos com você, Marlon", escreveu o clube em seu X (antigo Twitter).

O Grêmio venceu o Vitória por 2 a 0, com gols de Camutanga (contra) e Francis Amuzu. O resultado impulsiona o Tricolor na tabela até a sétima colocação, com 11 pontos em sete jogos, enquanto o Leão se mantém na 13ª colocação, com 7 pontos.

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Tags:

campeonato brasileiro grêmio x vitória

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