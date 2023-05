Vinicius Júnior fica de fora de próximo jogo do Real Madrid

O atacante Vinicius Júnior não estará disponível para o Real Madrid no jogo contra o Rayo Vallecano, nesta quarta-feira, 24. Mesmo depois da Federação Espanhola anular o cartão vermelho recebido pelo brasileiro diante do Valencia no domingo, o craque permaneceu fora da lista de relacionados do clube espanhol.

Isso por que Vinicius acusou um incômodo no joelho, motivo pelo qual também não treinou na terça-feira, 23. Apesar disso, o brasileiro estará no Santiago Bernabéu para apoiar os seus companheiros de equipe.

O Real Madrid divulgou a lista de relacionados para o jogo na terça, antes do anúncio da decisão do Comitê de Competição, anulando o cartão de Vinicius Júnior. Na teoria, o jogador já está em condições legais para atuar. Mesmo com a notícia, Vini seguiu fora do jogo.

Jornal crava permanência:

Segundo o jornal espanhol "As", Vini Jr. não sairá do Real Madrid. Rumores afirmavam que após os contantes casos de racismo que sofreu na Espanha, o jogador poderia analisar a possibilidade de saída do futebol espanhol.

"A estrela brasileira tranquilizou esta semana o seu estafe, muito preocupado com a espiral de insultos racistas, com conivência de arbitragem, que o jogador tem sofrido", escreveu a publicação.