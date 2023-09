Vitalmed tenta buscar vice-liderança na 1ª Copa da Saúde neste sábado

A quarta rodada da 1ª Copa da Saúde Vitalmed 30 anos vai ser realizada a partir das 13h deste sábado, 16, no Clube Campomar, em Salvador. Oito equipes, formadas exclusivamente por profissionais da área de saúde e terceirizados, disputam a taça que será entregue ao time campeão no dia 11 de novembro.



A primeira partida, entre Boa Saúde e Vitalmed, acontece às 13h. A Boa Saúde vem de um triunfo sobre a Vitarecoop e ocupa a sexta posição. A Vitalmed, por sua vez, conseguiu o terceiro lugar na rodada anterior e vai em busca da vice-liderança do campeonato, ocupada no momento pela Mater Dei. As duas equipes possuem 6 pontos.

A Matre Dei entra em campo logo em seguida, às 14h. A vice-líder vai tentar manter sua posição contra a Vitarecoop, que ainda não conseguiu pontuar no campeonato e amarga a sétima colocação.

A líder da 1ª Copa da Saúde Vitalmed 30 anos, Homeccop, irá enfrentar a Air Liquid, às 15h, para tentar se distanciar da segunda colocada Mater Dei. A Homecoop está com 9 pontos, três a mais que a vice-líder Mater Dei.

O último jogo da quarta rodada será disputado às 16h, entre Kofre e Vital Care. A Kofre está em quinto na tabela de classificação, com 4 pontos, enquanto a Vital Care não pontuou no torneio e ocupa a última posição.

Se classificam para a segunda fase as seis primeiras colocadas, que serão divididas em dois grupos com três equipes, passando as duas melhores para as semifinais. A final do campeonato está programada para 11 de novembro.

A 1° Copa da Saúde Vitalmed 30 anos é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba (Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia), Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.