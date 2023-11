Vitória anuncia ingressos esgotados para o confronto contra Vila Nova | A TARDE

Pelo segundo jogo consecutivo, o Vitória anuncia ingressos esgotados para uma partida da Série B no Barradão. Desta vez, o confronto será contra o Vila Nova, algoz do rebaixamento em 2021, em partida que poderá definir o acesso para Série A. Faltando quatro dias, a bola irá rolar no domingo, 5, às 18h, na casa do Leão, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube destacou a informação através das suas redes sociais e em nota. A equipe de comunicação do clube valorizou os torcedores e alertou que os sócios do "Sou Mais Vitória" sem check-in não poderão acessar o estádio.

"Mais uma vez dando provas do seu amor incondicional, a nação rubro-negra esgotou com quatro dias de antecedência os ingressos para Vitória x Vila Nova", diz a publicação.

"A diretoria avisa que o sócio Sou Mais Vitória que não conseguiu realizar o check-in antecipado não poderá realizar no estádio, ou seja: não adianta comparecer ao santuário pois o serviço não estará disponível." acrescentou o clube.

O Vila Nova está na 8° colocação na tabela, com 54 pontos somados, enquanto o Leão da Barra segue firme e forte na liderança, com 65 pontos, seis a mais do que o Sport e Atlético-GO, segundo e terceiro colocado, respectivamente.