Vitória de olho: Copa do Nordeste pagará R$ 40 milhões em premiações

Taça da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol apresentou aos clubes, nesta sexta-feira, o plano financeiro da Copa do Nordeste 2026, incluindo valores das premiações e as datas previstas para os repasses ao longo da competição.

No total, o torneio deve injetar R$ 40,58 milhões, dos quais R$ 34,1 milhões serão distribuídos entre os participantes e R$ 6,48 milhões destinados às federações estaduais. Para a divisão das cotas na fase inicial, a entidade utilizou como critério o Ranking Nacional de Clubes de 2026.

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Os 20 times foram organizados em quatro grupos, com valores diferentes de acordo com o posicionamento no ranking e, a partir do mata-mata, as quantias passam a ser padronizadas entre todos os classificados. O Vitória integra o Grupo 1 das cotas, ao lado de Fortaleza, Ceará, Sport e CRB.

O início dos pagamentos está previsto para o dia 24 de março, com liberações escalonadas até junho. Já as federações também terão direito a repasses fixos, divididos em quatro parcelas ao longo do mesmo período, somando R$ 720 mil para cada uma.

Grupos definidos para distribuição de cotas

Grupo 1: Fortaleza, Vitória, Ceará, Sport, CRB

Grupo 2: ABC, Retrô, Botafogo-PB, Confiança, Ferroviário-CE

Grupo 3: América-RN, Sousa-PB, ASA, Juazeirense, Itabaiana

Grupo 4: Maranhão, Jacuipense, Fluminense, Imperatriz-MA, Piauí

Valores pagos aos clubes por fase

1ª fase (parcela 1) – 20 clubes | pagamento em 24/03/2026

Grupo 1: R$ 1.250.000

Grupo 2: R$ 675 mil

Grupo 3: R$ 425 mil

Grupo 4: R$ 250 mil

1ª fase (parcela 2) – 20 clubes | pagamento em 10/04/2026

Grupo 1: R$ 1.250.000

Grupo 2: R$ 675 mil

Grupo 3: R$ 425 mil

Grupo 4: R$ 250 mil

Quartas de final – 8 clubes | pagamento em 05/05/2026

Todos os grupos: R$ 500 mil

Semifinal – 4 clubes | pagamento em 18/05/2026

Todos os grupos: R$ 600 mil

Final

Vice-campeão: R$ 700 mil

Campeão: R$ 1 milhão

Pagamento em 12/06/2026

Repasses às federações estaduais