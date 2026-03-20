BOLADA NO NORDESTÃO
Vitória de olho: Copa do Nordeste pagará R$ 40 milhões em premiações
CBF detalha plano financeiro com repasses a partir de março
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
A Confederação Brasileira de Futebol apresentou aos clubes, nesta sexta-feira, o plano financeiro da Copa do Nordeste 2026, incluindo valores das premiações e as datas previstas para os repasses ao longo da competição.
No total, o torneio deve injetar R$ 40,58 milhões, dos quais R$ 34,1 milhões serão distribuídos entre os participantes e R$ 6,48 milhões destinados às federações estaduais. Para a divisão das cotas na fase inicial, a entidade utilizou como critério o Ranking Nacional de Clubes de 2026.
Os 20 times foram organizados em quatro grupos, com valores diferentes de acordo com o posicionamento no ranking e, a partir do mata-mata, as quantias passam a ser padronizadas entre todos os classificados. O Vitória integra o Grupo 1 das cotas, ao lado de Fortaleza, Ceará, Sport e CRB.
O início dos pagamentos está previsto para o dia 24 de março, com liberações escalonadas até junho. Já as federações também terão direito a repasses fixos, divididos em quatro parcelas ao longo do mesmo período, somando R$ 720 mil para cada uma.
Grupos definidos para distribuição de cotas
- Grupo 1: Fortaleza, Vitória, Ceará, Sport, CRB
- Grupo 2: ABC, Retrô, Botafogo-PB, Confiança, Ferroviário-CE
- Grupo 3: América-RN, Sousa-PB, ASA, Juazeirense, Itabaiana
- Grupo 4: Maranhão, Jacuipense, Fluminense, Imperatriz-MA, Piauí
Valores pagos aos clubes por fase
1ª fase (parcela 1) – 20 clubes | pagamento em 24/03/2026
- Grupo 1: R$ 1.250.000
- Grupo 2: R$ 675 mil
- Grupo 3: R$ 425 mil
- Grupo 4: R$ 250 mil
1ª fase (parcela 2) – 20 clubes | pagamento em 10/04/2026
- Grupo 1: R$ 1.250.000
- Grupo 2: R$ 675 mil
- Grupo 3: R$ 425 mil
- Grupo 4: R$ 250 mil
Quartas de final – 8 clubes | pagamento em 05/05/2026
- Todos os grupos: R$ 500 mil
- Semifinal – 4 clubes | pagamento em 18/05/2026
- Todos os grupos: R$ 600 mil
Final
- Vice-campeão: R$ 700 mil
- Campeão: R$ 1 milhão
- Pagamento em 12/06/2026
Repasses às federações estaduais
- 1ª parcela: R$ 180 mil – 24/03/2026
- 2ª parcela: R$ 180 mil – 10/04/2026
- 3ª parcela: R$ 180 mil – 05/05/2026
- 4ª parcela: R$ 180 mil – 05/06/2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes