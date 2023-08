Vitória encerra preparação para encarar Atlético-GO

O Vitória realizou as últimas atividades antes da partida contra o Atlético-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro no CT do Goiás, no Parque Anhaguera, na manhã deste sábado, 26.

O dia de treino foi iniciado com uma fase de aquecimento crucial para evitar lesões. Em seguida, os jogadores se engajaram em trabalhos específicos em campo reduzido.

Antes do treinamento, uma visita especial ocorreu: Ednilson Sena, ex-preparador físico do Vitória e atualmente no Goiás, compartilhou sua experiência com o grupo rubro-negro.

Vitória e Atlético-GO se enfrentam no próximo domingo, às 18h. O Leão é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos conquistados.