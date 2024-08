Vitória encerra preparação para o clássico contra o Bahia

Vitória realizou o último treino de olho no clássico - Foto: Divulgação / EC Vitória

Na manhã deste sábado, 10, o Vitória concluiu suas atividades de treinamento para o aguardado clássico contra o Bahia, que acontece neste domingo, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em um duelo válido pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. A partida também será especial, pois coincide com o Dia dos Pais.

O RubroNegro, que empatou em 2 a 2 no primeiro turno, após abrir 2 a 0 no placar no Barradão, chega à competição com confiança, especialmente após a recente vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá. O técnico Thiago Carpini poderá contar com o lateral Lucas Esteves, que retornou de suspensão, mas terá que lidar com a ausência do meia Matheusinho, que está fora do clássico devido a sanção.

O treinamento deste sábado começou às 9h15, com os jogadores realizando a ativação na academia César Dáu. Após o café da manhã no refeitório Jorge Sampaio, a equipe se deslocou para o gramado, onde começou com uma roda de bobinho para aquecer.

O preparador físico Caio Gilli assumiu os trabalhos, e em seguida, Carpini organizou um treino focado em jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas, além de cobranças de faltas e pênaltis, com o suporte dos assistentes Estephan Djian e Josué Romero. Enquanto isso, alguns jogadores ficaram fora do treinamento técnico e participaram de uma atividade em espaço reduzido sob a supervisão do assistente Márcio Goiano.

Durante a preparação, Léo Naldi e Caio Vinícius participaram do aquecimento. Naldi, no entanto, foi encaminhado para a academia devido a uma síndrome gripal, enquanto Caio avançou na transição física sob a orientação do preparador assistente Vinícius Franco e deve iniciar a próxima etapa de treinamento na próxima semana.

O lateral Patric Calmon, que contraiu catapora, continua afastado das atividades, mas o foco da equipe segue firme em busca de uma vitória que reforçará suas ambições no campeonato.