Vitória fecha preparação para encontro com o Ceará no Barradão

No campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura, com o presidente Fábio Mota, o vice Djalma Abreu e outros dirigentes acompanhando, Léo Condé fechou os ajustes finais e deu por encerrada a preparação da equipe rubro-negra. O Vitória encara o Ceará no domingo, 13, às 18 horas, no Barradão.

Após finalizar os preparativos na tarde de sexta-feira, 11, realizando sessões táticas no Barradão, Léo Condé continuou os ajustes neste sábado, 12, com um treino de posicionamento tático e foco na melhoria das bolas paradas.

Depois de perder contra o Londrina na última segunda-feira, o Rubro-negro agora quer se recuperar no jogo contra o Ceará.

“Antes da competição, com certeza, era apontado como um dos favoritos ao acesso (o Ceará). Passou por mudança de treinador, chegou o Guto Ferreira agora, experiente, conhecedor da divisão. Foi uma das equipes que mais investiu nessa janela. Eles têm feito jogos consistentes. Equipe encaixando, vai ser um jogo difícil, jogo grande. Espero que a gente possa fazer mais uma vez um jogo consistente para fazer o resultado”, analisou o técnico.

Após o treino, Léo fechou a lista dos 23 jogadores, contando com o retorno do atacante Léo Gamalho, que estava suspenso em Londrina. Além disso, o lateral Felipe Vieira, que se recuperou de uma lesão muscular, estará novamente disponível.