Vitória inicia semana de treinos visando o Sampaio Correia | A TARDE

Cada vez mais próximo de garantir o acesso para a Série A, o Vitória se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 16, visando o próximo confronto do Campeonato Brasileiro da Série B, que será contra o Sampaio Correia, atual 13° colocado. A partida será em são Luís do Maranhão, no Estádio Governador João Castelo, o Castelão, às 19h.

Nesta tarde, mesmo sem Léo Condé, que estava reunido com o setor de inteligência para começar a montar a estratégia visando o próximo compromisso e com o vice-presidente Djalma Nunes Abreu, o elenco se reuniu em campo e foi comandado pelos outros integrantes da comissão técnica.

Os jogadores do Leão foram divididos em dois grupos, o grupo 1 foi formado pelos atletas que iniciaram a partida do domingo e realizou o protocolo pós-jogo contando com atividades regenerativas na academia de musculação e vestiário.

Já o segundo grupo, no campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura, realizaram uma atividade visando o físico e a técnica com o preparador físico Diego Kami Mura e os assistentes técnicos Renato Negrão e Ricardo Amadeu.

O volante Matheus Trindade, integrado ou grupo, treinou normalmente. O jogador está de volta às atividades após uma lesão sofrida na posterior no confronto diante do Ituano, pela 29ª rodada.

Diferente do volante, o lateral Zeca segue em recuperação no departamento médico. O camisa 2 se exercitou na academia e fez tratamento pela manhã. Já durante a tarde, seguiu para iniciar a transição com o assistente da preparação física Vinícius Franco.

Para o confronto diante do Sampaio Correia, o Vitória não contará com o zagueiro Wagner Leonardo, que tomou o terceiro cartão amarelo após 15 jogos pendurado.