Vitória lança nova camisa rubro-negra para temporada 2026

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Lateral-esquerdo Ramon, do Vitória, com a nova camisa do clube - Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória anunciou, na noite desta quinta-feira, 16, o seu novo uniforme principal para a temporada 2026. A camisa rubro-negra segue a tradição de ser majoritariamente preta, mas conta com apenas duas listras vermelhas grandes na parte frontal.

A camisa já está à venda em todas as lojas oficiais do clube, assim como no site, com o preço de R$ 319,99. A versão de goleiro, nas cores verde-água e ciano, também está sendo vendida pelo mesmo valor.

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Veja:

| Foto: Divulgação | ECVitória

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O novo manto Rubro-Negro representa aquilo que temos de melhor: a FORÇA que vem de cada um de nós. Esporte Clube Vitória

Repercussão

O lançamento foi comparado pelos torcedores nas redes sociais à camisa da temporada 2019, quando o Vitória disputou a Série B do Brasileiro. O uniforme utilizado na época também contou com apenas duas listras grandes.