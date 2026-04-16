UNIFORME
Vitória lança nova camisa rubro-negra para temporada 2026
Rubro-Negro fez o anúncio oficial na noite desta quinta-feira, 16
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O Vitória anunciou, na noite desta quinta-feira, 16, o seu novo uniforme principal para a temporada 2026. A camisa rubro-negra segue a tradição de ser majoritariamente preta, mas conta com apenas duas listras vermelhas grandes na parte frontal.
A camisa já está à venda em todas as lojas oficiais do clube, assim como no site, com o preço de R$ 319,99. A versão de goleiro, nas cores verde-água e ciano, também está sendo vendida pelo mesmo valor.
Veja:
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O novo manto Rubro-Negro representa aquilo que temos de melhor: a FORÇA que vem de cada um de nós.
Repercussão
O lançamento foi comparado pelos torcedores nas redes sociais à camisa da temporada 2019, quando o Vitória disputou a Série B do Brasileiro. O uniforme utilizado na época também contou com apenas duas listras grandes.
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