Vitória realiza últimos retoques para enfrentar o CRB no domingo

Líder da Série B, o Vitória se prepara para enfrentar novamente o CRB, dessa vez pelo segundo turno e no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, no domingo, 10, às 18h. No último confronto, a vitória contra o time alagoano foi pelo placar mínimo, 1x0, com direito a grande torcida no Barradão.

As duas equipes vivem momentos bem diferentes no atual cenário da Série B, enquanto o time baiano é líder isolado com 49 pontos e 15 vitórias, a equipe alagoana ocupa a 10ª colocação 39 pontos e 11 vitórias.

Na tarde desta sexta-feira, 8, Léo Condé realizou os últimos ajustes na equipes antes da viagem para Alagoas, que acontece na tarde deste sábado. Condé testou algumas alternativas para definir os titulares diante das ausências dos laterais Zeca e Felipe Vieira, machucados, e do volante Matheus Trindade, suspenso pelo acúmulo de três cartão amarelo.

“A gente treinou durante a semana algumas alternativas que podemos usar dentro do jogo. Tenho convicção que vamos com uma equipe bem estruturada para a partida” afirmou Condé em coletiva pré-jogo.

O elenco volta ao Barradão na manha deste sábado para decidir de forma definitiva os 22 convocados que irão para Alagoas e ficarão disponíveis para Condé.

Provável escalação:

CRB: Diogo Silva, Hereda, Fábio Alemão, Ramon e Matheus Ribeiro; Falcão, Lucas Lima, João Paulo; Léo Pereira, Renato e Anselmo Ramon (Rômulo). Técnico: Daniel Paulista.

Vitória: Lucas Arcanjo, Yan Souto (João Victor), Camutanga e Wagner Leonardo; Railan, Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo, Léo Gamalho e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Luiz Flávio de Oliveira. Ele terá como assistentes Miguel Catâneo Ribeiro da Costa e Leandra Aires Cossette (trio de SP). O VAR será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).