Vitória vence a segunda regata do Campeonato Baiano

A Segunda Etapa do Campeonato Baiano de Remo, realizada na enseada dos Tainheiros, na praia da Ribeira foi disputada até a última prova. De um lado, o Vitória e do outro o São Salvador, ambos com cinco vitórias nas dez etapas, mas o Rubro-Negro levou a melhor ao conquistar mais segundo lugares do que o rival.

Além das duas equipes, Santa Cruz, Itapagipe e Península também participaram da competição.

Na disputa pelo título, o São Salvador leva a melhor em relação ao Vitória, 10 pontos contra 9.