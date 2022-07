Vitória vence o Brasil de Pelotas e encaminha classificação no Sub-23

O Leão da Barra segue firme na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O time baiano foi até a cidade de Pelotas e venceu o Brasil-RS por 2 a 0, e está próximo de avançar para às quartas de final da competição. Os gols do Vitória foram marcados por Ronaldo e Ruan Nascimento.

A classificação só não veio com duas rodadas de antecipação porque o Grêmio foi derrotado por 3 a 1 e colocou o Paraná na briga por uma vaga. Invicto na competição, o Vitória alcançou 10 pontos ganhos em quatro partidas, com seis gols a favor e um contra, saldo de cinco. O Grêmio é o 2º colocado com 7 pontos e o Paraná, com 4 pontos após o triunfo desta quinta-feira, ocupa na 3ª posição. O Brasil de Pelotas está eliminado com apenas 1 ponto ganho.

O Vitória volta a jogar quinta-feira (4) contra o Grêmio, às 15 horas, no Estádio Barradão. Um simples empate já classifica a equipe para a segunda etapa da competição.

O Vitória jogou com: João Cabral; Matheus Souza (Diogo), Carlos (Edson), John e Dijalma; Jobert, Ruan Nascimento e Alisson Soares; Hítalo (Figueiredo), Ronaldo (Yuri Silva) e Victor Henrique. Técnico: Alexandre Grasseli.