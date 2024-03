Vitória vira sobre Barcelona e fará final do Baianão contra o Bahia | A TARDE

Acabou a espera, torcida rubro-negra! Após seis anos, o Vitória volta à final do Campeonato Baiano e terá a chance de conquistar o 30° título da competição. Diante de um Barradão lotado, o Leão da Barra galeou o Barcelona de Ilhéus, de virada, na tarde deste domingo, 17, por 4x1, com gol de Osvaldo, Camutanga, Alerrandro e Matheus Gonçalves para o Vitória, enquanto Jadson marcou para a Onça. Agora, o rubro negro fará a decisão contra o Bahia, que venceu o Jequié neste sábado, 16.

A final será dividida em dois jogos, assim como nas edições anteriores. O primeiro confronto será no último domingo do mês, no dia 31 de março, no Barradão, a partir das 16h. Já o último jogo do Baianão 2024 será no dia 7 de março, domingo seguinte, também a partir das 16h, na Arena Fonte Nova, onde será definido o grande vencedor da temporada.

Nesta edição do campeonato, as equipes da capital se enfrentaram na 7ª rodada, com resultado positivo para o Leão, que venceu o Esquadrão por 3x2, no Barradão. Entretanto, antes da final do Baianão, Vitória e Bahia entram em campo pela 6ª rodada da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, com início previsto para às 21h30. Enquanto o tricolor é o líder do grupo B, com 12 pontos, o rubro-negro está na 3ª posição do grupo A, que é liderado pelo Sport.

Apesar da derrota, a campanha do Barcelona é para lá de positiva, terminando na 3ª colocação, com garantia de vaga na Série D e na Copa do Brasil de 2025, algo inédito na história do clube, que foi criado apenas há quatro anos.

O jogo





A partida começou com pouco ritmo e muito jogo físico, com ambas as equipes colocando as estatísticas de falta lá no alto. A primeira chance clara do Leão surgiu aos 18 minutos, quando Yuri Castilho recebeu livre na grande área e, após tentar fintar, foi travado pela defesa do Barcelona. Alguns minutos depois, o lance veio do outro lado do campo, com a Onça. Depois de uma falta de Camutanga sobre Cesinha na entrada da grande área, Ramires bateu de direita, que não passou da barreira rubro-negra.



Aos 32 minutos, com uma melhora significativa do Barcelona nos minutos seguintes, Reginaldo levantou um ótimo cruzamento à grande área após um escanteio do lado direito e deu oportunidade para Jadson cabecear ao gol rubro-negro, abrindo o placar a favor da Onça.

Correndo atrás no placar, o Vitória teve a chance do empate aos 42 minutos, quando, em uma falta na meia lua na grande área, o lateral Zeca finalizou forte ao gol mas acabou sendo interceptado pela barreira do Barcelona, que estava bem posicionada, encerrando o primeiro tempo em 0x1.

Segundo tempo





Na volta para segunda etapa, o Leão voltou com mais intensidade e aumentando as estatísticas de posse de bola. Assim, aos 4 minutos, após receber um passe de Osvaldo pela direita, Yuri Castilho dominou no peito e finalizou de bicicleta ao lado do gol defendido pelo goleiro Thiago Passos.



Mantendo a bola no pé, a equipe rubro-negra chegou a área novamente, desta vez com Rodrigo Andrade, que foi derrubado após um contato nas costas, o que fez Diego Pombo Lopez, árbitro da partida, marcar pênalti no lance. Com a confirmação do VAR, Osvaldo chutou de direita ao canto esquerdo do gol, sem chances para o goleiro do interior, que até foi para o lado correto.

No embalo do bom momento, o Leão voltou a pressionar a defesa do Barça, que parecia desestabilizada após sofrer o empate. Desta forma, em um cruzamento de Osvaldo à pequena área, após desvio da defesa da Onça, Camutanga subiu de cabeça no segundo pau e mandou a bola para o gol adversário, virando o placar em poucos minutos e levando a torcida rubro-negra à loucura.

Você pensa que acabou? Que nada! Ainda com grande intensidade, o Vitória chegou novamente. Com um passe de PK, da esquerda, Alerrandro, camisa 9, cabeceou da pequena área, exigindo uma ótima defesa do goleiro Thiago. Entretanto, após o rebote, o atacante recebeu novamente e finalizou de esquerda, desta vez não dando chances para a defesa.

Com o resultado e a classificação encaminhada, o técnico Léo Condé iniciou as mudanças no elenco, o que melhorou o fôlego da equipe rubro-negra, que não parou de atacar e pressionar a defesa do Barcelona. Entretanto, na reta final da partida, Lucas Arcanjo mostrou porque é um dos melhores goleiros da competição e realizou duas defesas seguidas. Apesar disso, quem marcou foi o Vitória, desta vez com Matheus Gonçalves, que tabelou com PK e finalizou no canto direito, fechando o placar.