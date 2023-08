Vitória x Ceará terá arbitragem Fifa para o clássico nordestino

O carioca Bruno Arleu de Araújo será o árbitro central do confronto entre Vitória e Ceará, marcado para domingo, 13, às 18h, no Barradão, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai dirigir sua quinta partida na segundona.

O árbitro Fifa terá o auxílio de Victor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná, e Gustavo Mota Correia, do Rio de Janeiro. O quarto árbitro será Bruno Pereira Vasconcelos, da Federação Bahiana de Futebol.

Já Philip Georg Bennet, do Rio de Janeiro, será o árbitro de vídeo no clássico nordestino, que pode valer a liderança para o Rubro-negro baiano caso saia vencedor da partida.

O Vitória vem de uma derrota no último jogo contra o Londrina pelo placar de 2 a 0, e vai contar com o apoio da sua torcida para voltar a vencer e permanecer firme dentro do grupo dos quatro primeiros colocados que sobem para a Série A.