Vitória x Sport: Jogo do título pode ser apenas para sócios do Leão | A TARDE

Com o acesso já confirmado, na liderança da Série B e muito perto de alcançar o título da competição, a diretoria do Vitória projeta realizar o jogo contra o Sport, no próximo sábado, 18, pela penúltima rodada, no estádio Barradão, a partir das 17h, apenas para sócios do clube. A informação foi revelada pelo presidente Fábio Mota e a ideia é que o Leão atinja o número de 30 mil sócios, que farão o check-in para o clássico nordestino.

Contudo, caso o clube chegue à marca, após os associados realizarem o ‘cadastro’ para partida, os ingressos que ‘sobrarem’ serão comercializados aos torcedores comuns.

Neste momento, de acordo com o site Sou Mais Vitória, o Vitória possui 26.795 sócios. Vale lembrar que o recorde de público pagante do Rubro-Negro nesta Série B foi registrado no duelo contra o Juventude, no dia 29 de outubro, com 28.254 pagantes.

Veja o que a Lei Geral do Esporte, de 14 de junho de 2023, prevê:

"Art. 143. É direito do espectador que os ingressos para as partidas integrantes de competições em que compitam atletas profissionais sejam colocados à venda até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da partida correspondente.

§ 4º Nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional de primeira e segunda divisões, a venda de ingressos será realizada em, no mínimo, 5 (cinco) postos de venda localizados em distritos diferentes da cidade, exceto se a venda de ingressos pela internet suprir com eficiência a venda em locais físicos".