Xavi volta atrás e anuncia permanência no Barcelona: "Tudo mudou" | A TARDE

Depois de ter anunciado no final de janeiro que deixaria o cargo após o término da atual temporada, o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, seguirá no banco do clube que o revelou, confirmou nesta quarta-feira, 24, o Barça à AFP.

Como afirmaram vários veículos da mídia espanhola nas últimas horas, o treinador catalão, que renovou até 2025 no outono europeu passado, concordou em cumprir o seu contrato após um dia de reuniões com o seu presidente Joan Laporta e com o diretor esportivo do Barça, o luso-brasileiro Deco.

Xavi havia anunciado que deixaria o Barça "no dia 30 de junho", depois de uma série de maus resultados em janeiro terem culminado em uma humilhação em casa diante do Villarreal. Naquele momento, ele considerou que o seu "sonho" de treinar o clube onde foi revelado e onde jogou durante a maior parte de sua carreira havia se tornado algo "cruel e desagradável".

"Te fazem sentir inútil diariamente, todos os treinadores passaram por isso. Conversei com Pep [Guardiola] que disse o mesmo, Ernesto [Valverde] também. Vi Luis Enrique sofrer", desabafou Xavi na ocasião.

Mas, desde os dias que se seguiram a esse anúncio, o presidente Laporta manifestou o desejo de ver o seu antigo capitão mudar de ideia, enquanto a situação financeira do clube não lhe permite se lançar no mercado em busca dos treinadores mais prestigiados do mundo.

Na manhã desta quinta-feira, o treinador anunciou, ao lado do presidente, que seguirá npo comando do clube catalão. Em coletiva, Xavi afirmou que percebeu que o projeto ainda não acabou.

“Todos me fizeram perceber que o projeto ainda não está terminado, especialmente os torcedores. Quero agradecê-los por todo seu apoio e carinho”, disse Xavi.

Após a chegada, em novembro de 2021, o comandante conquistou dois títulos, a La Liga e a SuperCopa da Espanha. Neste período, foram 137 jogos, com 85 vitórias, 24 empates e 28 derrotas.