Zagueiro croata Josko Gvardiol assina com Manchester City

O zagueiro croata Josko Gvardiol, de 21 anos, assinou um contrato de cinco anos com o Manchester City, anunciaram neste sábado os atuais campeões ingleses e vencedores da Liga dos Campeões.

O jogador estava no Leipzig com o qual conquistou duas Copas da Alemanha. Revelado no Dinamo Zagreb, Gvadiol chegou à Bundesliga em 2021.

O valor da transferência não foi especificado pelo Manchester City, mas deve girar em torno de 90 milhões de euros (cerca de R$ 484 milhões pela cotação atual), segundo a imprensa britânica.

Essa transferência tornaria Gvadiol o segundo zagueiro mais caro da história, atrás do inglês Harry Maguire, contratado em 2019 pelo Manchester United por cerca de 93 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões).

Depois de seu compatriota Mateo Kovacic, que chegou do Chelsea este ano, Gvadiol é a segunda contratação do City, vencedor da tríplice coroa - Premier League, FA Cup e Champions League - na última temporada.

Gvadiol (que disputou 21 partidas pela Croácia) foi uma das grandes revelações da Copa do Mundo do Catar, em 2022, em que a sua seleção terminou no terceiro lugar.