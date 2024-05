Zagueiro do Bayern elogia Vinicius Jr. e opina: "Melhor do mundo" | A TARDE

Após sofrer a virada e ver o Real Madrid, comandado por Vinicius Júnior, alcançar mais uma vaga para a final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, 8, o zagueiro holandês do Bayern de Munique, Matthijs de Ligt, rasgou elogios ao camisa 7 brasileiro.

"Ele é um jogador incrível. Para mim ele é, talvez, o melhor do mundo. Ele é extremamente rápido, extremamente bom com a bola. Ele pode marcar gols um contra um, um dos melhores jogadores do mundo... Então eu tinha que ser muito, muito, muito afiado, muito concentrado. O que eu digo é que ele é um jogador incrivelmente bom", disse ele em entrevista à ESPN.

Na partida de quarta, o defensor dos Bávaros encarou frente a frente o atacante brasileiro que, apesar de não ter balançado as redes, deu trabalho para a defesa do time alemão e foi premiado como melhor jogador da partida.

A atuação de Vinicius foi elogiada por diversos jornais europeus, descrevendo o brasileiro como "incontrolável", "imperial", "pesadelo para a defesa" e até mesmo "o Diabo em campo".

Com a classificação perante o Bayern, Vinicius comandará o Real Madrid em mais uma final de Champions League. A partida será contra o Borussia Dortmund, no dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), no estádio Wembley.

