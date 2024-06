Zverev vence Ruud e vai enfrentar Alcaraz na final de Roland Garros | A TARDE

O alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, garantiu sua vaga na final de Roland Garros pela primeira vez na carreira após vencer o norueguês Casper Ruud (7º) na semifinal por 2-6, 6-2, 6-4 e 6-2, nesta sexta-feira (7) em Paris.

Foi também uma vingança perfeita para Zverev, que havia perdido para o mesmo adversário, na mesma rodada e na mesma quadra em Roland Garros do ano passado.

Na final de domingo, o tenista de Hamburgo enfrentará outro jogador que nunca disputou a partida decisiva do único Grand Slam no saibro, o espanhol Carlos Alcaraz (3º), que mais cedo venceu o próximo número 1 do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner.

Mas enquanto Alcaraz já conquistou dois títulos de Grand Slam aos 21 anos (Aberto dos Estados Unidos de 2022 e Wimbledon de 2023), Zverev, de 27 anos, nunca conseguiu vencer um 'major' e o mais perto que chegou foi na única final que disputou, a do Aberto dos Estados Unidos de 2020 em que perdeu para o austríaco Dominic Thiem.

Em Roland Garros, Zverev vinha de três derrotas nas semifinais nos últimos anos, mas desta vez conseguiu dar um passo além, justamente em uma edição à qual chegou com grandes expectativas após vencer o Masters 1000 de Roma, em maio, e estrear em grande estilo na capital francesa, derrotando em três sets o espanhol Rafael Nadal, 14 vezes campeão do torneio, embora longe de seu melhor nível devido aos problemas com lesões nas últimas duas temporadas.

No confronto contra Ruud desta sexta-feira, o alemão também mostrou capacidade de concentração depois de perder o primeiro set de forma avassaladora (6-2). Ele administrou bem as adversidades e reencontrou seu melhor tênis vencendo os três sets consecutivos com relativa autoridade.

Sua vitória veio, portanto, com muito menos sofrimento do que a que obteve na terceira rodada contra Tallon Griekspoor (25º) ou o triunfo nas oitavas de final contra Holger Rune (13º), contra quem teve que vencer de virada em cinco sets.

Para o norueguês Ruud, que havia se classificado para as semifinais sem precisar jogar devido a uma lesão do sérvio Novak Djokovic antes da partida, esta eliminação representa um retrocesso, após ter sido vice-campeão nas duas edições anteriores de Roland Garros.

