Aula de integração A TARDE Educação transforma Fenagro em palco de aprendizado

A produção de derivados do cacau estará representada por unidades da rede baiana de fábrica escola de chocolate - Foto: Daniel Thame/Cacau& Chocolate

Destaque tradicional na Fenagro, as atividades voltadas ao setor educacional terão presença ainda mais forte na edição 2024 do evento. O Parque de Exposições passa a funcionar, no período da feira agropecuária, como grande palco de aprendizado sobre a relação entre o campo e o ambiente urbano, proporcionando ricas experiências para os estudantes e também para os professores.

O programa A TARDE Educação, iniciativa que une jornalismo, cidadania e educação, também estará na Fenagro, promovendo conhecimento e impactando positivamente a comunidade escolar baiana. Integrantes do programa estarão na Casa A TARDE, prontos para receber visitantes e compartilhar mais sobre o trabalho realizado em prol da educação e do desenvolvimento sustentável.

“Nosso objetivo é mostrar como o programa contribui para transformar a realidade de jovens e comunidades através da informação e da formação cidadã”, explica a gerente executiva do A TARDE Educação, Andréa Silveira.

A presença na Casa A TARDE durante a Fenagro será, ressalta ela, uma oportunidade para aproximar ainda mais o público das ações do programa. “Estamos abertos para receber educadores, gestores, líderes comunitários e todos os interessados em conhecer melhor nosso trabalho. Além de palestras e dinâmicas práticas, estaremos disponíveis para dialogar sobre como nossas iniciativas podem ser replicadas e contribuir para a formação de uma sociedade mais consciente e responsável, mostrando como a educação pode fazer a diferença como ferramenta transformadora”, afirma.

Meio ambiente

No eixo socioambiental, o programa atua para formar uma geração consciente da importância de cuidar do meio ambiente e de adotar práticas sustentáveis. Utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, o A TARDE Educação aborda temas como conservação dos recursos naturais, preservação da biodiversidade e a importância da sustentabilidade no agronegócio.

Ao longo dos dez dias da Fenagro, essas iniciativas serão apresentadas de forma interativa, com atividades que incluem oficinas educativas e ações voltadas tanto para o público jovem quanto para profissionais do setor.

O fomento às ações educacionais deve, portanto, estar entre os grandes destaques da Fenagro 2024, proporcionando à comunidade escolar – estudantes, professores, coordenadores pedagógicos e diretores – o acesso a atividades e projetos que enaltecem a importância da agropecuária, da educação e da ciência na vida do cidadão.

Vitrine de trabalhos pedagógicos bem-sucedidos na rede estadual

O protagonismo estudantil tem espaço garantido este ano na maior feira agropecuária do Norte-Nordeste. Incentivados pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), responsável também pela organização da visita dos alunos da rede pública estadual à feira, alunos e professores vão compartilhar projetos realizados nas escolas.

Centros profissionalizantes da rede estadual de educação do interior levarão trabalhos recentes à Fenagro, que servirá de vitrine para que experiências semelhantes sejam replicadas nos diferentes territórios de identidade da Bahia. Os trabalhos serão apreciados pelos visitantes e, especialmente, pelos cerca de 800 estudantes de 20 unidades da rede estadual de Salvador, que visitarão a feira.

Primeira Fábrica Escola de Chocolate da rede estadual de ensino, o Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo Sul, de Gandu, tem presença confirmada, assim como o Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, de Ilhéus, e o Centro Territorial de Educação Profissional Médio Rio das Contas, de Ipiaú.

De Arataca, virá o Centro Estadual de Educação Profissional da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos, de Tempo Integral. As escolas regulares com ensino médio, que agregam teoria e prática acerca de produção dos derivados de cacau, vêm crescendo nas regiões produtoras da amêndoa.

Fábrica de sabão

Da mesma região, o Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, de Ilhéus, vai levar alunos e professores da Escola Fábrica de Sabão, que alia o aprendizado profissional à preservação ambiental, considerando que a base da fábrica é o óleo de cozinha já usado.

“Nossa fábrica surgiu em 2019”, afirmou o diretor do estabelecimento, Joilson Sampaio, que, naquela época, estava fazendo mestrado de Química e iniciou as experiências com óleo residual, aplicado aos alunos do 3° ano.

No ano seguinte, começou a pandemia de Covid-19 e cresceu a demanda por sabões para desinfetar mãos e objetos. Então, a escola, através do laboratório de química, passou a produzir sabão em larga escala, que foi doado para hospitais e outras unidades de saúde. “Hoje, temos sabonete líquido e em barra”, disse o professor, pontuando que a fábrica valida o estágio do curso de Química.

Para a Fenagro, a Escola Fábrica vai levar uma novidade: resultado de pesquisas dos próprios alunos, o sabão com hortelã grosso, desenvolvido, dentre outros objetivos, para melhorar a aparência do produto. Alunos do 3° ano de Química estarão no Parque de Exposições de Salvador, onde será montado um espaço para que possam explicar a dinâmica da produção.

“Importante demais esta oportunidade”, ressaltou Sampaio, asseverando que as feiras de ciências que acontecem anualmente e a participação em eventos como a Fenagro “estimulam as pesquisas nas escolas”.