Indústria gamer e startups baianas ganham destaque na Fenagro 2024

- Foto: Divulgação/Ascom Secti

Com foco em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico, a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) acontece entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. O evento, organizado pelo Grupo A Tarde, contará com o apoio do Governo do Estado, por meio de diversas secretarias, incluindo a de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que terá uma participação estratégica para valorizar a ciência e a tecnologia produzidas na Bahia.

A Fenagro é uma das maiores feiras do agronegócio no Norte-Nordeste, reunindo produtores, empresas, instituições de pesquisa e desenvolvimento, com estimativa de mais de 150 mil visitantes. A feira se destaca como uma vitrine do agronegócio baiano e um espaço estratégico para fomentar parcerias, impulsionar negócios e apresentar soluções inovadoras para o setor.

No evento, a Secti levará projetos do Bahia Mais Inovadora, com destaque para iniciativas voltadas ao Semiárido e à Caatinga, apresentando produtos desenvolvidos com matéria-prima regional. Startups incubadas no Parque Tecnológico da Bahia também marcarão presença, mostrando como o fortalecimento do ecossistema de inovação promove o crescimento econômico. Outro destaque será o Espaço Gamer, onde produtores baianos do setor apresentarão jogos e outras inovações, valorizando a indústria criativa do estado. O espaço da secretaria funcionará nos dias 30 de novembro, 1º de dezembro, e de 4 a 8 do mesmo mês.

O secretário da Secti, André Joazeiro, destacou a importância da participação da pasta na Fenagro 2024, evidenciando o papel fundamental da ciência e da tecnologia no evento. “A Fenagro, sendo uma feira de grande relevância para a Bahia e que impulsiona a economia do estado, não poderia deixar de integrar a ciência e a tecnologia em sua programação. A Secti traz para o evento a inovação presente em nossos biomas, o fortalecimento do ecossistema de startups e o potencial da indústria de games, promovendo a criatividade e a tecnologia baianas como pilares para o desenvolvimento socioeconômico”.