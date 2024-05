Com artistas, mãe de Carlinhos Brown inaugura restaurante no Candeal | A TARDE

Famosa por comandar o Cantinho da Tina no Candyall Guetho Square, Dona Madá, mãe de Carlinhos Brown, inaugurou, na terça-feira, 30, o seu mais novo restaurante: o D'Madda Gastronomia. O evento reuniu, além do "cacique" da Timbalada, o cantor Thierry e a promoter Lícia Fábio.

Localizado na Alameda Bons Ares, também no Candeal, o D'Madda abriu as portas oficialmente nesta quarta-feira, 1º, funcionando de quarta à domingo, das 12h às 17h. A cozinha é da Chef Cris, irmã de Brown, que promete uma verdadeira experiência gastronômica, onde cada prato é uma jornada através das tradições culinárias afetivas e ancestrais.

"Todos são bem-vindos ao D’Madda. Aqui é um ambiente de comida gostosa, feita com muito carinho e amor", convidou Dona Madá.

E o filho, claro, assina embaixo no convite ao público. "Eu sou um entusiasta e admirador do talento das duas. O D'Madda é um sonho da minha mãe e da minha irmã e estou aqui para convidá-los, as portas estão abertas. É uma culinária ancestral, mas com toques especiais. O melhor daqui é o tempero d'alma. Isso faz parte da cultura da Bahia, da cultura brasileira", diz Brown, que ainda faz questão de recomendar o seu prato favorito, a farofa com carne de sertão: "eu sou louco".

Confira fotos da inauguração

| Foto: Divulgação

