Culinária Musical tem edição especial neste domingo

O Culinária Musical, projeto do Afrochef Jorge Washington, terá edição especial neste domingo, 10, a partir das 12h, em um local diferente: Praça do Artesanato, no Pelourinho.

Vai ser nos mesmos moldes: gastronomia e música para o público, que não pagará ingresso na entrada. De portas abertas mais uma vez, o Culinária deste domingo terá show de Dão e Denise Correia, que tocarão juntos o melhor da black music.

No cardápio, o Afrochefe vai preparar um especial Sarapatel, que será vendido a R$30. Terá, ainda, desfile da grife Nega Negona, com modelitos especiais da moda afro-brasileira. Esta edição conta com patrocínio da Secretaria de Turismo da Bahia.