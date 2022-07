Festival Tempero Bahia anuncia os restaurantes participantes da edição

O Festival de Cultura e Gastronomia de Salvador, o consagrado Tempero da Bahia, confirma a participação de 30 restaurantes, com ingredientes regionais apurados e caçarolas cheias de sabores e temperos e nesta 5ª edição do evento chega para exaltar os aromas, misturas e combinações.

O evento recebe o tema “Vinhos Brasileiros”, onde os chefs utilizarão a bebida como ingrediente na composição dos pratos e ainda propor harmonizações de acordo com cada criação e proposta. O evento gastronômico acontece de 25 de agosto a 4 de setembro e contempla restaurantes de Vilas do Atlântico ao Centro Histórico de Salvador.

Confira abaixo, a Rota Gastronômica do Tempero Bahia:

Camarão Vilas- Vilas do Atlântico

Prossecheria- Stella Maris

Mistura e Casa Di Vina- Itapuã

Bella Bistrot, Pepo e Senac Casa do Comércio- Pituba

Bella Napoli- Caminho das Árvores

Casa Bohemia Salvador, Casa de Tereza, Casarão do Mercure Hotel, Bottino, Dona Mariquita, La Taperia, Pasta em Casa, Solar e Varanda Gourmet- Rio Vermelho

Ori-Horto Florestal

Alfredo'Ro, Carvão e Toca do Cobra- Ondina

Lucius Restaurante- Barra

Paraíso Tropical- Cabula

Donana- Brotas

Restaurante Passeio da Vitória do Wish Hotel da Bahia ( hotel oficial do evento)- Campo Grande

Amado- Comércio

Mistura- Contorno

Bahia Bar do Senac Pelourinho, Cuco Bistrô e Omí- Centro Histórico

O Tempero Bahia faz parte da Etapa Salvador do Projeto Tempero no Forte aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Electrolux, apoio do Senac e Sebrae Bahia e organização e produção da 2D Projetos Culturais e Eventos.