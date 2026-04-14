50 TOP PIZZA 2026
Pizzaria brasileira é eleita a melhor da América Latina em ranking italiano
País dominou o ranking do "Oscar das pizzas", conhecido pelo rigor técnico
O Brasil foi o grande protagonista da noite no Istituto Italiano di Cultura. Além da vitória da Leggera, o país marcou presença no pódio com a QT Pizza Bar, de São Paulo, que dividiu o terceiro lugar com a colombiana Pizzardi Artigianale. O segundo posto ficou com a chilena Allería.
No "top 10", a força nacional continuou evidente com A Pizza da Mooca (7º) e a Unica Pizzeria (8º). Ao todo, 22 estabelecimentos brasileiros figuram no guia, abrangendo desde capitais como Brasília e Maceió até cidades do interior, como Governador Valadares e Ourinhos.
Critérios de excelência e rigor italiano
Criado em 2017, o 50 Top Pizza é conhecido pelo rigor técnico. Jurados anônimos avaliam não apenas a qualidade da massa e a origem dos ingredientes, mas também o serviço e a experiência do cliente. Um diferencial importante é que os avaliadores pagam a própria conta, garantindo a imparcialidade do processo.
Passaporte para o ranking mundial
A premiação regional serve como uma etapa classificatória de alto nível. As 15 primeiras pizzarias da lista latino-americana garantiram o convite oficial para competir no ranking das melhores pizzarias do mundo.
A cerimônia global ocorrerá ainda este ano, na Itália, onde os brasileiros enfrentarão os gigantes de Nápoles e Nova York.
Veja a lista completa:
1 - Leggera (São Paulo, Brasil)
2 - Allería (Chile)
3 - QT Pizza Bar (São Paulo, Brasil) e Pizzardi Artigianale (Colômbia)
4 - Ti Amo (Argentina)
5 - La Clásica (El Salvador)
6 - Flama (Peru)
7 - Pizza da Mocca (São Paulo, Brasil)
8 - Unica Pizzeria (São Paulo, Brasil)
9 - Portarossa (Venezuela)
10 - L’Incanto (Punta del Este, Uruguai)
11 - Raffaella (Chile) e Bento Pizzaria (Rio de Janeiro, Brasil)
12 - Veridiana (São Paulo, Brasil)
13 - Brunapoli (Chile)
14 - Atte (Argentina)
15 - Seba’s (Costa Rica)
16 - Imilla Alzada (Bolívia)
17 - Grazie (Maceió, Brasil)
18 - Chichilo’s (Buenos Aires)
19 - Ardente (México)
20 - Capricciosa (Rio de Janeiro, Brasil)
21 - Siamo nel Forno (Argentina)
22 - Baco Pizzaria (Brasília, Brasil)
23 - Coltivi (Rio de Janeiro, Brasil)
24 - Pizza Verace (Panamá)
25 - Quintal 333 (Governador Valadares, Brasil)
26 - Grazie Napoli (Santo André, Brasil)
27 - Luigia (Foz do Iguaçu, Brasil)
28 - ST Giovanni’s (Chile)
29 - Di Bari Pizza (São Paulo, Brasil)
30- Paradiso (Paraguai)
31 - Frasca (Carlos Barbosa, Brasil)
32- Capri (Chile)
33- Otto e Mezzo Pizza Verace (Bento Gonçalves, Brasil)
34 - Vinny’s (Brasília, Brasil)
35 - Il Caminetto (República Dominicana)
36- Pizza di Casabona (Santos, Brasil)
37- L’Aperó (Guatemala)
38 - 400 Pizzeria (Chile)
39 - La Nonna (México)
40 - Casa Gazcue (República Dominicana)
41- Bambini (Porto Rico)
42 - Wilma’s Pizza (Ourinhos, Brasil)
43 - Grosso (Paraguai)
44- Le Mani (Passo Fundo, Brasil)
45- Diavolo Rosso (Equador)
46- Valiino Pizzerria (Domingos Martins, Brasil)
47 - Caio (Porto Alegre, Brasil)
48 - La Bella Pizza (Colômbia)
49 - Il Gatto Nero (Argentina)
50- Davvero Pizza (Chile)
