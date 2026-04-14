Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

50 TOP PIZZA 2026

Pizzaria brasileira é eleita a melhor da América Latina em ranking italiano

País dominou o ranking do "Oscar das pizzas", conhecido pelo rigor técnico

Isabela Cardoso
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pizzaras da Leggera
O Brasil foi o grande protagonista da noite no Istituto Italiano di Cultura. Além da vitória da Leggera, o país marcou presença no pódio com a QT Pizza Bar, de São Paulo, que dividiu o terceiro lugar com a colombiana Pizzardi Artigianale. O segundo posto ficou com a chilena Allería.

No "top 10", a força nacional continuou evidente com A Pizza da Mooca (7º) e a Unica Pizzeria (8º). Ao todo, 22 estabelecimentos brasileiros figuram no guia, abrangendo desde capitais como Brasília e Maceió até cidades do interior, como Governador Valadares e Ourinhos.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Critérios de excelência e rigor italiano

Criado em 2017, o 50 Top Pizza é conhecido pelo rigor técnico. Jurados anônimos avaliam não apenas a qualidade da massa e a origem dos ingredientes, mas também o serviço e a experiência do cliente. Um diferencial importante é que os avaliadores pagam a própria conta, garantindo a imparcialidade do processo.

Passaporte para o ranking mundial

A premiação regional serve como uma etapa classificatória de alto nível. As 15 primeiras pizzarias da lista latino-americana garantiram o convite oficial para competir no ranking das melhores pizzarias do mundo.

A cerimônia global ocorrerá ainda este ano, na Itália, onde os brasileiros enfrentarão os gigantes de Nápoles e Nova York.

Veja a lista completa:

1 - Leggera (São Paulo, Brasil)

2 - Allería (Chile)

3 - QT Pizza Bar (São Paulo, Brasil) e Pizzardi Artigianale (Colômbia)

4 - Ti Amo (Argentina)

5 - La Clásica (El Salvador)

6 - Flama (Peru)

7 - Pizza da Mocca (São Paulo, Brasil)

8 - Unica Pizzeria (São Paulo, Brasil)

9 - Portarossa (Venezuela)

10 - L’Incanto (Punta del Este, Uruguai)

11 - Raffaella (Chile) e Bento Pizzaria (Rio de Janeiro, Brasil)

12 - Veridiana (São Paulo, Brasil)

13 - Brunapoli (Chile)

14 - Atte (Argentina)

15 - Seba’s (Costa Rica)

16 - Imilla Alzada (Bolívia)

17 - Grazie (Maceió, Brasil)

18 - Chichilo’s (Buenos Aires)

19 - Ardente (México)

20 - Capricciosa (Rio de Janeiro, Brasil)

21 - Siamo nel Forno (Argentina)

22 - Baco Pizzaria (Brasília, Brasil)

23 - Coltivi (Rio de Janeiro, Brasil)

24 - Pizza Verace (Panamá)

25 - Quintal 333 (Governador Valadares, Brasil)

26 - Grazie Napoli (Santo André, Brasil)

27 - Luigia (Foz do Iguaçu, Brasil)

28 - ST Giovanni’s (Chile)

29 - Di Bari Pizza (São Paulo, Brasil)

30- Paradiso (Paraguai)

31 - Frasca (Carlos Barbosa, Brasil)

32- Capri (Chile)

33- Otto e Mezzo Pizza Verace (Bento Gonçalves, Brasil)

34 - Vinny’s (Brasília, Brasil)

35 - Il Caminetto (República Dominicana)

36- Pizza di Casabona (Santos, Brasil)

37- L’Aperó (Guatemala)

38 - 400 Pizzeria (Chile)

39 - La Nonna (México)

40 - Casa Gazcue (República Dominicana)

41- Bambini (Porto Rico)

42 - Wilma’s Pizza (Ourinhos, Brasil)

43 - Grosso (Paraguai)

44- Le Mani (Passo Fundo, Brasil)

45- Diavolo Rosso (Equador)

46- Valiino Pizzerria (Domingos Martins, Brasil)

47 - Caio (Porto Alegre, Brasil)

48 - La Bella Pizza (Colômbia)

49 - Il Gatto Nero (Argentina)

50- Davvero Pizza (Chile)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil gastronomia Pizza

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

