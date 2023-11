Brasil tentará nova resolução na ONU sobre guerra entre Israel e Hamas | A TARDE

A delegação brasileira, que preside o Conselho de Segurança da ONU, avaliou sua posição de forma positiva. Junto com o Brasil, 12 países votaram de forma positiva para a resolução sobre os conflitos entre Israel e o grupo extremista Hamas. Membro permanente do conselho, os Estados Unidos vetou a proposta e impediu a sequência da iniciativa.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que é preciso aguardar a "evolução dos fatos" para a criação de uma nova proposição. “Nós temos que esperar um pouco a evolução dos fatos e ver se há condição de acomodar. Tem que ser uma proposta diferente da atual, porque se repetirmos a mesma proposta, evidentemente que terá o mesmo resultado”, disse Vieira.

Com o objetivo de encontrar uma saída para a escalada de violência entre Israel e o Hamas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar Mauro Vieira para um encontro entre Egito, EUA, França, Kwait, Catar e o secretário-geral da ONU.

As discussões vão continuar no Conselho da ONU, por isso, a expectativa para que o Brasil apresente uma nova resolução é grande, no entanto, também pode ser costurada por outras delegações.

“O veto impede que o conselho cumpra seu papel”, afirmou o diplomata que representa o Brasil no conselho, Sérgio Danese.