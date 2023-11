Brasileiros são autorizados a deixar Gaza e esperam sair na sexta | A TARDE

Após uma longa espera, as 33 pessoas que constam na lista do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) estão autorizadas a deixar a Faixa de Gaza. A expectativa é que elas deixem a região da Palestina e cheguem ao Egito ainda nesta sexta-feira, 10.



O grupo, que estava distribuído entre as cidades de Rafah e Khan Yuni, no sul da Faixa de Gaza, já está no ônibus, há quatro horas preso na fronteira de Rafah, esperando para seguir viagem em direção ao Egito.

A lista tinha 34 pessoas, mas uma mulher, identificada como Shahed al-Banna, não foi autorizada a deixar a Faixa de Gaza.