Exército de Israel mata "terroristas" que visavam se infiltrar no país | A TARDE

De acordo com informações de um porta-voz militar de Israel, o exército matou "terroristas" neste sábado, 14, que buscavam se infiltrar no país pelo Líbano. Um drone foi acionado e realizou a execução.

"Soldados do Exército israelense identificaram, há algumas horas, um comando terrestre que tentava penetrar no território israelense a partir do Líbano", reportou o porta-voz em comunicado.

"Um drone atacou este comando e matou vários terroristas", complementou.

Segundo fontes libanesas, um jornalista da agência Reuters foi morto na última sexta-feira, 14, enquanto repórteres, sendo dois da AFP, Reuters e da emissora de TV Al Jazeera, foram feridos em um ataque realizado na cidade de Alma al Shaab, no Sul do Líbano. Eles eram alvo dos israelenses. O Exército libanês acusa Israel por ser responsável pelo bombardeio que matou o jornalista e feriu vários outros.

"O inimigo israelense disparou um foguete contra um veículo de imprensa civil, resultando na morte do cinegrafista Issam Abdallah" e ferindo vários outros jornalistas, disse o comunicado do Exército libanês.

O perfil do Ministério das Relações Exteriores do Líbano denunciou, na rede social X (ex-Twitter), "um assassinato deliberado" e "um ataque flagrante à liberdade de imprensa". Sem reconhecer que foi o executor do ataque, o Exército israelense lamentou a morte do jornalista Issam Abdallah e afirmou que abriu "investigações" para apurar o caso.

A região de fronteira é palco de hostilidades há quase uma semana, mas as operações estavam limitadas, assim como os bombardeios israelenses.

O movimento xiita Hezbollah, pró-Irã, limitou-se a bombardear posições israelenses no norte, para mostrar seu apoio ao Hamas, depois da ofensiva letal lançada pelo movimento islâmico palestino em 7 de outubro, em território israelense. Na última sexta, afirmou estar "totalmente preparado" para se somar ao Hamas na guerra contra Israel no momento oportuno.