Israelense libertada relata agressão: "passei por um inferno" | A TARDE

Uma israelense de 85 anos libertada pelo grupo islâmico Hamas disse nesta terça-feira, 24, que foi agredida com varas durante seu sequestro, mas que depois recebeu atendimento médico.

"Passei por um inferno. Não pensamos que poderíamos passar por essa situação", afirmou a idosa, segundo sua filha, que traduziu o discurso da mãe do hebraico para o inglês.



"Os caras me bateram no caminho. Não quebraram minhas costelas, mas me machucaram e eu tive dificuldade para respirar", disse Yocheved Lifshitz a repórteres no hospital de Tel Aviv, um dia após sua libertação.

Lifshitz vivia no Kibutz Nir Oz, uma das comunidades israelenses perto da Faixa de Gaza onde combatentes do Hamas atacaram em 7 de outubro. Seu marido, também octogenário, está entre os mais de 200 reféns ainda mantidos em cativeiro em Gaza.



Yocheved Lifshitz foi libertada junto com Nurit Cooper, de 79 anos, também residente em Nir Oz, três dias após a libertação de duas americanas.