Itamaraty prepara nova lista de brasileiros a serem resgatados em Gaza | A TARDE

Após a chegada, nesta terça-feira, 14, de 32 brasileiros resgastados da Palestina, o Ministério das Relações Exteriores prepara uma segunda lista de brasileiros a serem resgatados da Faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. As informações são da coluna de Blog do Noblat, no Metrópoles.

O embaixador do Brasil na região da Palestina, Alessandro Candeas, tem trabalhado para a elaboração dessa lista, apesar de não estimar uma data para finalização. Existe procura na embaixada para deixar a região, mas cada caso será analisado individualmente. A segunda lista deve ter 50 pessoas.

O Brasil prepara uma nova lista, apesar de esperar uma liberação, tão -ou mais- arrastada quanto à primeira lista, que demorou quase 30 dias. A fronteira é controlada por Israel, que tem liberado a saída de estrangeiros.

“A gente vai tentar fazer todo o esforço que estiver ao alcance da diplomacia brasileira para tentar trazer todos os brasileiros que lá estão e que queiram vir para o Brasil. Inclusive, alguns companheiros que tinham parentes não brasileiros eu pedi para trazer e a gente trataria de legalizar as pessoas aqui no Brasil”, disse o presidente Lula nesta terça.