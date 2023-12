'Rendam-se agora', diz Netanyahu a militantes do Hamas | A TARDE

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu, neste domingo, 10, aos combatentes do Hamas que deponham as armas e destacou que têm ocorrido muitas rendições nos últimos dias, que prenunciam "o início do fim" do movimento islamista palestino.

"Deponham as armas e se entreguem a nossos heroicos soldados. Isso levará tempo. A guerra continua, mas é o começo do fim do Hamas", declarou Netanyahu, citado em um comunicado.

"Digo aos terroristas do Hamas: acabou, rendam-se agora", afirmou.

Segundo Netanyahu, "nos últimos dias, dezenas de terroristas do Hamas se renderam às nossas forças".

No entanto, o Exército não publicou provas disto e o Hamas repudia tais afirmações.

Há quase um mês, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, disse que o Hamas havia "perdido o controle" de Gaza.

O movimento islamista palestino desencadeou o conflito com o ataque brutal e sem precedentes de 7 de outubro contra Israel, no qual 1.200 pessoas morreram, segundo números israelenses, e 240 foram sequestradas e levadas para Gaza.

Israel respondeu com uma ofensiva aérea e terrestre que já deixou 17.997 mortos em Gaza, em sua maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território, chefiado pelo Hamas.