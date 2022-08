Rússia vê como positiva saída do primeiro navio de cereais da Ucrânia

A Rússia considerou "muito positiva" a saída nesta segunda-feira. 1º, do primeiro navio com uma carga de grãos da Ucrânia, seguindo os termos de um acordo assinado em Istambul para a retomada das exportações de Kiev, apesar da ofensiva de Moscou.

A saída deste navio do porto de Odessa (sul da Ucrânia) é "muito positiva, uma boa oportunidade para testar a eficácia" do acordo de Istambul, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Esperamos que os acordos sejam aplicados por todas as partes e que os mecanismos funcionem de maneira eficaz", acrescentou.

Um primeiro navio, o "Razoni", zarpou do porto de Odessa (sul da Ucrânia) na manhã desta segunda-feira com destino ao porto de Trípoli, no Líbano, com uma carga de 26.000 toneladas de milho. A embarcação deve chegar na terça-feira a Istambul.

A saída do navio aconteceu com base em um acordo assinado em 22 de julho em Istambul entre representantes da Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU, que permite a retomada das exportações ucranianas sob supervisão internacional.

Rússia e Ucrânia são grandes potências agrícolas e responsáveis por abastecer grande parte do mercado mundial com trigo, milho e óleo de girassol. Analistas calculam que entre 20 e 25 milhões de toneladas de grãos estão bloqueados nos portos ucranianos desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, o que provocou a disparada dos preços.

O bloqueio das exportações ucranianas gerou o temor de uma crise alimentar mundial.