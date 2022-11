Ucrânia tem cortes de água e luz após bombardeio 'maciço'

A Rússia lançou, na manhã desta segunda-feira, 31, um ataque maciço a instalações energéticas em várias regiões da Ucrânia, privando de água 80% dos habitantes da capital, Kiev, e deixando "centenas de localidades" sem eletricidade em diversas províncias do país.

O Exército detalhou no Telegram que foram lançados mais de 50 mísseis contra infraestruturas críticas do país e que 44 deles foram derrubados, dois dias depois de Moscou acusar Kiev de ter atacado com drones sua frota no Mar Negro.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse em seu discurso diário que tinha se reunido com o chanceler alemão, Olaf Scholz, a quem agradeceu as armas de defesa antiaérea que foram entregues. "Precisamos construir um escudo antiaéreo sobre a Ucrânia", tuitou Zelensky.

Após o encontro com o líder ucraniano, Scholz condenou os ataques russos contra a infraestrutura civil na Ucrânia. Também rechaçou as acusações da Rússia sobre a possibilidade de Kiev estar fabricando uma "bomba suja".

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) anunciou nesta segunda-feira que havia iniciado inspeções na Ucrânia como parte das "verificações independentes" diante das alegações russas.

O diretor da agência nuclear da ONU, o argentino Rafael Grossi, apresentará esta semana suas "conclusões iniciais [...] sobre os dois lugares" inspecionados, segundo um comunicado da AIEA.

'Ataque maciço'

Em Kiev, foram ouvidas ao menos cinco explosões, segundo jornalistas da AFP. "80% dos usuários não têm água", disse no Telegram o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, e 350.000 lares estão sem eletricidade.

Por sua vez, o primeiro-ministro Denys Shmyhal disse que houve cortes de eletricidade em "centenas" de localidades de dez províncias ucranianas.

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, 12 países já se comprometeram a doar geradores e outros equipamentos para mitigar a falta de energia.

'A Rússia está lutando contra os civis'

Mais de 100 pessoas faziam fila na manhã de hoje em um parque de Kiev para encher de água galões e garrafas, diante dos cortes de fornecimento provocados pelos bombardeios russos

Ataques similares atingiram infraestruturas em toda Ucrânia, incluindo em Lviv (oeste), Zaporizhzhia (sul) e Kharkiv (nordeste).

"Em vez de lutar no terreno militar, a Rússia está lutando contra os civis", criticou Kuleba.

Os bombardeios acontecem depois de a Rússia anunciar, no fim de semana, a suspensão de sua participação no acordo para exportar cereais ucranianos, que aliviou a crise alimentar mundial.

Na segunda-feira, o Kremlin advertiu que seria "perigoso" e "difícil" manter o acordo sem sua participação, já que não pode garantir a segurança de navegação para os navios de carga.

O exército russo exigiu "compromissos" da Ucrânia de não utilizar o corredor marítimo destinado à exportação de cereais com fins militares. Segundo Moscou, Kiev disparou contra sua frota na Crimeia a partir dessa área.

"Não se pode garantir a segurança nessa área até que a Ucrânia se comprometa a não usar esta via com fins militares", disse o Ministério da Defesa da Rússia no Telegram.

Para o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, essa solicitação "se assemelha a um castigo coletivo ou a uma extorsão coletiva".

O presidente russo, Vladimir Putin, insistiu em que "a Ucrânia deve garantir que não haverá ameaças para a segurança das embarcações civis".

Acordo sobre grãos

A saída da Rússia no sábado do acordo que permitia o envio dos grãos bloqueados em portos ucranianos desde o início da invasão russa caiu como um balde de água fria.

O acordo, assinado em julho entre Rússia e Ucrânia com mediação de Turquia e ONU, era essencial para preservar a segurança alimentar, especialmente de países pobres dependentes dos cereais ucranianos.

Apesar da decisão da Rússia de abandonar o pacto, dois navios carregados com grãos e outros produtos agrícolas zarparam dos portos ucranianos hoje, segundo um site de tráfego marítimo.

Doze embarcações aguardavam em portos ucranianos para sair hoje, enquanto outras quatro estariam se dirigindo para os mesmos, disse o Centro de Coordenação Conjunta (CCC), responsável por supervisionar em Istambul os navios destinados para a exportação dos cereais.

Nesse contexto de incerteza, os preços dos grãos subiram na manhã desta segunda.

Após uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente Zelensky garantiu que seu país está decidido a "continuar sendo um garantidor da segurança alimentar mundial" e a seguir com as exportações de grãos, em mensagem no Twitter.