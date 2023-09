Aromatização de ambientes eleva sensação de bem-estar

A aromatização dos ambientes proporciona uma maior experiência sensorial a quem busca deixar seu espaço mais agradável, indo além do planejamento de cores, texturas e móveis inseridos no local. Para a decoração olfativa de um ambiente, são encontradas diversas opções, indo de acordo com a preferência do cliente, como velas, sprays, óleos e incensos. Segundo aromaterapeutas e arquitetos, os produtos mais procurados nesses projetos são óleos essenciais, home sprays e difusores aromáticos.



Taciana Lisboa, aromaterapeuta e farmacêutica, explica que além desses produtos serem procurados para a aromatização de residências, espaços comerciais também têm solicitado para colaborar na rotina dos funcionários. “Há muita empresa buscando fazer o cheiro próprio, como clínicas e escritórios em geral. Um ambiente com uma boa decoração olfativa traz organização, bem-estar e harmonia para quem chega e para quem está sempre presente”, relata.

A arquiteta Celeste Leão ressalta a importância da harmonização entre uma decoração olfativa com outros elementos do ambiente para uma maior conexão pessoal com o espaço. Para a arquiteta, é importante pensar no uso das cores, texturas dos tecidos e escolher aromas específicos para cada cômodo da casa, usando para isso home sprays, incensos e velas. “É importante também trabalhar a acústica dos espaços para que possamos nos isolar dos barulhos exteriores e sentirmos calmamente essa experiência olfativa, trazendo também o equilíbrio dos cristais para este conjunto de elementos”.

A indicação de fragrâncias para ambientes residenciais conforme a aromaterapeura Taciana Lisboa depende muito da proposta do cliente, como, por exemplo, a lavanda traz paz e tranquilidade, enquanto a canela aquece o ambiente promovendo interação e a laranja e bergamotas remetem alegria e bem-estar.

Nos ambientes comerciais e corporativos, geralmente são indicados pela aromaterapeuta aromas cítricos, como por exemplo, o limão e a laranja. “Eles têm a capacidade de serem relaxantes e ajudam muito na concentração diminuindo a carga de stress, deixando o local mais harmonioso”.

Taciana conta que aromatizadores são alternativas tanto para projetos residenciais quanto para os comerciais | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Benefícios dos aromas



A aromaterapia é uma ciência que trata a arte de misturar óleos essenciais extraídos de plantas e compostos vegetais. De acordo com Taciana Lisboa, essa combinação serve para equilibrar e harmonizar pessoas e ambientes, promovendo a saúde do corpo e da alma, sendo a função de um aromaterapeuta olhar de forma responsável e adequada a utilização de aromas e óleos essenciais para determinados tipos de ambientes.

A advogada Eneida Leite, além de decidir estudar sobre aromatização por meio de cursos, resolveu investir em decoração olfativa tanto na casa dela quanto na empresa, após ter contato com a aromaterapia. “Comecei durante a pandemia, estava com insônia, ansiedade e ainda no auge da menopausa. Me mudei para o litoral, na estrada do coco e procurei um instrutor de yoga. Foi ele quem me introduziu os óleos essenciais”.

Em relação aos benefícios da aromaterapia, ao proporcionar um ambiente aromatizado estará contribuindo para a saúde e o bem-estar, deixando o local mais equilibrado através do aroma certo. Para Eneida Leite, a aromaterapia lhe possibilitou maior harmonia do ambiente, foco, concentração, calma e alegria. “Não tomo mais remédio para dormir, vivo de bom humor, não tenho dor de cabeça e sou mais concentrada”, conta.

Celeste Leão afirma que o projeto olfativo encarece muito pouco para o cliente porque é apenas um item a mais no que já é encontrado no espaço e oferece muitos benefícios para a saúde e bem-estar do cliente.

“Apenas será necessário fazer algumas aquisições extras além do mobiliário, tapetes, cortinas, iluminação, com os difusores elétricos, os home sprays, incensos, velas perfumadas entre outros. Estes itens oneram pouco pois o custo-benefício vale muito a pena! E o mercado nos oferece diversas opções. Ousem, arrisquem, alimentem a alma com as fragrâncias!”, afirma Celeste Leão.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló