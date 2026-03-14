Bahia lidera demanda por imóveis populares na região Nordeste

- Foto: Reprodução/Tenda

A Bahia se consolidou como líder na demanda por moradias populares no Nordeste, impulsionada pela expansão do crédito imobiliário, pelos subsídios do Minha Casa, Minha Vida e pela adaptação das construtoras às novas exigências dos compradores. Entre 2023 e 2025, o estado registrou 108,9 mil unidades habitacionais contratadas dentro do programa federal, volume superior ao de qualquer outro estado da região.

De olho nesse público, o mercado imobiliário aposta em iniciativas para estimular as vendas. Um exemplo é o Feirão IMOB, que acontece em Salvador entre os dias 11 e 15 de março e reúne construtoras com condições especiais para quem deseja adquirir a casa própria.

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Entre as ofertas estão descontos progressivos conforme o valor da entrada, primeira parcela com vencimento apenas em julho e avaliação de crédito na hora, realizada pela Caixa Econômica Federal.

O desempenho do estado acompanha o crescimento do programa habitacional no Nordeste. Desde 2023, a região soma 557,3 mil moradias contratadas, beneficiando cerca de 2,2 milhões de pessoas.

O resultado reforça o papel da Bahia como um dos principais polos de expansão do mercado imobiliário voltado à população de baixa e média renda no país.

Para Rodrigo Raynal, superintendente da construtora Direcional, o protagonismo baiano está ligado tanto ao volume de investimentos públicos quanto às estratégias adotadas pelas empresas para tornar os empreendimentos mais atrativos. Segundo ele, mais de R$ 13,6 bilhões foram destinados a obras e aquisições de moradias de interesse social no estado nos últimos anos.

Além do preço acessível e das condições de financiamento, as construtoras têm ampliado os diferenciais oferecidos nos condomínios. “Antes, itens como piscina, salão de festas e parquinho eram considerados diferenciais nesses empreendimentos.

Hoje, já fazem parte da maioria dos projetos. Por isso, ampliamos os benefícios e passamos a oferecer espaços que atendam às novas demandas do público”, afirma.

Entre as novidades estão áreas destinadas ao bem-estar e à convivência, como espaço pet, academia ao ar livre, bicicletário, área para jogos, espaço para piquenique, além de ambientes voltados à saúde e relaxamento, como espaço zen e áreas para prática de yoga. Segundo Raynal, outro ponto importante é a localização dos empreendimentos, planejados para facilitar a rotina das famílias.

“Buscamos desenvolver projetos próximos a centros comerciais, supermercados, shopping centers, hospitais, escolas e universidades. Isso facilita o dia a dia dos moradores e aumenta a qualidade de vida”, explica.

Na avaliação de Noel Silva, diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), a liderança do estado na procura por imóveis populares está diretamente relacionada à alta demanda por moradia de baixo custo e aos incentivos governamentais voltados ao setor.

“A busca pela casa própria com custo menor, associada ao subsídio oferecido pelo programa, é o principal motivador para o consumidor. Além disso, muitos compradores veem na moradia em condomínio uma oportunidade de melhorar a segurança e a qualidade de vida da família”, afirma.

Segundo ele, a experiência acumulada por construtoras e incorporadoras no desenvolvimento de projetos voltados ao segmento também contribui para ampliar a oferta e atender melhor às necessidades desse público. Ainda assim, Silva avalia que há espaço para avanços na estrutura oferecida nesses empreendimentos.

“O básico geralmente inclui portaria, quadra esportiva e piscina. Outros itens, como academia ou centros de convivência, poderiam ser incorporados com mais frequência. No entanto, a equação entre custo baixo e melhorias estruturais ainda é um desafio. Um subsídio maior poderia permitir avanços nesse sentido sem elevar o preço final para o comprador”, avalia.

O perfil do consumidor que busca imóveis dentro das faixas do Minha Casa, Minha Vida continua sendo, em grande parte, formado por famílias que desejam sair do aluguel e conquistar o primeiro imóvel. Nesse processo, fatores como localização, valor das parcelas e facilidade de pagamento continuam pesando na decisão.

Localização e preço

Para Cleon Soares, gerente de vendas da Construtora Tenda, esses aspectos são determinantes na escolha do comprador.

“Hoje temos dez empreendimentos enquadrados no programa, distribuídos entre Salvador, Abrantes e Camaçari. O que o público mais procura é um imóvel bem localizado, associado a um preço competitivo e condições de pagamento acessíveis”, afirma.

Os condomínios oferecidos pela empresa incluem piscina, varanda e equipamentos de lazer comuns em empreendimentos fechados, estrutura que ajuda a ampliar a atratividade dos projetos voltados à habitação popular.

A perspectiva das construtoras para os próximos anos também reforça o otimismo em relação ao mercado habitacional na Bahia. Segundo Alessandro Almeida, diretor comercial e de crédito da MRV no Nordeste, o desempenho registrado em 2025 foi um dos melhores da empresa no estado.

No período, a construtora vendeu 2.812 unidades na Bahia, com crescimento de 2,3% no volume de vendas. O valor geral de vendas (VGV) também aumentou 3,7%, passando de R$ 744 milhões para R$ 771 milhões.

Para 2026, a expectativa é ampliar significativamente a presença da empresa em Salvador e na região metropolitana. A estratégia inclui dobrar o tamanho da operação local, ampliar o número de corretores e abrir novos pontos de atendimento, com lojas mais integradas ao ambiente digital.

“Planejamos lançar sete novos empreendimentos em Salvador e região metropolitana, somando mais de 2.700 unidades habitacionais. Acreditamos que as mudanças no programa, com ampliação do acesso aos subsídios, devem fortalecer ainda mais a demanda”, afirma.

Atualmente, todo o estoque da MRV na Bahia está enquadrado nas faixas do programa habitacional federal, com imóveis de até R$ 500 mil. A empresa estima que mais de 95% das vendas ocorram dentro dessas categorias, reforçando a importância do programa para o setor.

Os empreendimentos incluem opções com infraestrutura de lazer, como piscina, academia, espaços para animais de estimação, salão de festas e áreas gourmet.

Além disso, as unidades contam com piso, opções de planta, varanda e suíte. Com unidades disponíveis em bairros de Salvador como Mussurunga, Jardim das Margaridas, Portal de Piatã, Aliomar Baleeiro e Mata Escura, além de projetos em Abrantes e Camaçari, o mercado imobiliário baiano segue ampliando a oferta para atender uma demanda crescente.